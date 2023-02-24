228連假不怕鬧劇荒！Disney+必追韓劇快收藏　李聖經、孫錫久陪你過假日

隨著228連假到來，愛追劇的人可不能放過這4天好機會！由 Disney+ 獨家播出的新劇一檔接一檔，這次要介紹連假必追韓劇，除了有霸榜南韓 Disney+ 的《地下菁英》第二季熱播中外，更有高顏質擔當、長腿 CP 的李聖經與金英光的虐戀故事《原來這就是愛啊》也在微甜熱播中啦！連導演都忍不住說：「拍戲時眼神流露的愛太自然，讓人不禁懷疑「是不是真的有在交往」的感覺！」，更別忘了值得一看再看的神劇《千元律師》、集結暴力與美學的《異感追擊：連瞳》、精采絕倫的寶藏韓劇《災後調查日誌》！



李聖經、金英光的相遇



不同於令人心情沉重的復仇情節，李聖經在新劇《原來這就是愛啊》中再度展現浪漫劇女王的氣勢，在一片黑暗中打造出虐心的愛情元素！為了把失去的一切奪回來，她在劇中飾演直來直往的宇宙一角，決心要毀掉仇人之子、由金英光主演的孤獨企業家冬辰。為了獲取情報，宇宙進入冬辰的公司，不料卻因此受到誤解，她向冬辰說出「比起被帶了自己好幾年的人背叛、被才來3個月的工讀生背叛，應該比較不痛吧？」狠狠刺中冬辰的心，也讓冬辰對這位冷酷的女孩，多了一份心思。

金英光大曬超狂背肌



只能說編劇非常懂女性粉絲的心～在《原來這就是愛啊》第二集中，已經被宇宙警告被盯上的冬辰，在家裡洗澡時突然聽見門外有急促的敲門聲，他躡手躡腳地走到廁所外面，當鏡頭從他的背後拍攝時，可以看見金英光招牌的超壯背肌正在閃閃發光中！過去已經在《命定之人》中展現過好身材的他，這次在《原來這就是愛啊》同樣也沒讓粉絲失望，不管從正面看還是背面看，都是大發的健壯體格。



必看地下菁英 2 孫錫久英語實力



雖然第一季讓粉絲等了一陣子，但孫錫久在《地下菁英》第二季展現超強存在感，不只戲份重，更火速展現超優秀的英語實力。飾演吳承訓的他，為了緝拿由崔岷植飾演的「賭場梟雄」車武湜，一路從韓國追到菲律賓，更與當地警方合作，從斯文的菜鳥警察轉變成火爆正義使者。其中最驚喜的莫過於他的流利英語，過去曾在美國、加拿大念過書的他，再次開口說英文果然讓人驚艷，更被劇組大讚韓文英文都是母語級別，不妨趁著這個連假，把性感大叔的魅力好好追完！

徐泰錫死法夢回《犯罪都市》



相信喜愛《地下菁英》的劇迷都知道，導演姜允成一砲而紅的作品來自於電影《犯罪都市》，而這次的主要演員中，飾演徐泰錫的許成泰，在最後遭到毒蛇群起咬死，正好呼應他過去在《犯罪都市》中，是一位掌管毒蛇幫、綽號也是「毒蛇」的小巧思！也因此韓網有影迷笑稱「原來這是毒蛇被毒蛇咬死的故事！」

第二季不只步調緊湊劇情緊張，還可以看到孫錫久在兩季之間的強烈轉變，以及由南韓國寶影帝崔岷植飾演的車武湜，究竟在第二季中會如何從神壇跌落人間，而他這次是否可以順利脫困？或是這場人生賭局將就此翻盤結束？光想像就超期待！

三大神劇一次補齊

不只《原來這就是愛啊》、《地下菁英》，Disney+ 不可不提到的《千元律師》、《異感追擊：連瞳》、《災後調查日誌》都是值得一刷再刷的神劇！無論是古靈精怪的律師南宮珉、還是第一次演變態殺人魔就上手的高庚杓。若你喜歡緊湊的救援劇情，一定要看看時隔近兩年回歸小螢幕的金來沅飾演的熱血刑警。







除了以上介紹的5部作品外，3月Disney+ 即將上檔的新劇《潘朵拉：偽造的樂園》更是來勢洶洶！由李智雅、李相侖主演的反轉復仇劇，集結《妻子的誘惑》及《Penthouse》系列金順玉團隊中的編劇玄智珉、以及《One the Woman雙重人生》導演崔英勳執導，這也是李智雅與金順玉繼《Penthouse》之後的再度合作，有望再度看到血流成河的場面。

另外今年期待度最高的《浪漫醫生金師傅3》真的要回來了！一樣由第二季的原班人馬回歸，在過去韓網外流的《浪漫醫生金師傅3》攝影棚平面圖中，竟然多出一個「恩彩宇鎮家」，看來李聖經跟安孝燮這對高顏值的醫界情侶檔，要晉升到同居階段了嗎？更多精彩內容，一定要鎖定Disney+！

Disney+ 獨家熱播《地下菁英2》、《原來這就是愛啊》，每周三下午4:00 上架新集數

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