讓圭賢收回先前評論！《PEAK TIME》23點演唱〈Shine〉無違和，Karam娃娃臉根本不像30代啊～

全新概念、讓已出道男團有翻身機會的選秀節目《Peak Time》，上週首播最受讚賞的表演就是23點（大國男兒）表演東方神起〈魔咒－MIROTIC〉，而他們最新的表演人氣也居高不下！

*前情提要：‎被埋沒的男團生存節目《Peak Time》超強實力參賽者cover東方神起〈Mirotic〉：「這肯定是我聽過最棒的版本」

22日播出的第3集展開第一回合主題PK賽，評審們決定讓23點來場反轉，給他們「清涼」主題。23點選擇了PENTAGON名曲〈Shine〉，但一開始練習不是那麼順利，睽違13年接受指導，被舞蹈老師點明「油膩感」。幸好，23點一登場就被圭賢稱讚清涼感已做出來，正式表演效果很好！



23點一唱完，聖圭與旻浩紛紛讚嘆「到底是怎麼唱成那樣的？」、「還是在邊跳舞的情況下？」，最驚訝的就是我們評審長圭賢了，看到嘴巴都合不上，還質疑起自己上禮拜的發言：「是我說這組沒辦法拿全過嗎？我真是對自己很失望……」（就差圭賢你，23點首登場就能拿8Pick全過啊～）

「演唱實力的部分讓人不禁思考，《Peak Time》還有跟你們同等級實力的選手嗎？真的讓我非常好奇像你們這種寶石，之前究竟是躲在哪裡呢？」圭賢直接推翻先前言論：「之前真的……果然不能亂耍嘴皮子，如果今天有Pick鈕，我一定是第一個按下去的人。」



不止李昇基，聖圭也加入調侃圭賢的行列，指出自己和圭賢不一樣、是最早按下Pick鈕的人，圭賢回應他：「對啦，你最棒了，最有先見之明了！」沒想到馬上換Ryan Jhun說：「我也和圭賢不一樣。」



節目播出後，有網友評價他們完美展現了「歲月美的清涼舞台」，感動大國男兒在舞台上是那麼開朗幸福。Karam的表現最為驚豔，除了超強歌唱實力，‎他融入表演的搞怪表情也被拿出來討論，網友讚嘆他臉小、看起來清純又可愛，還有網友說他的臉根本看不出來很會唱歌，甚至他還會格鬥與搏擊！



Karam automatically my bias in team 23:00 pic.twitter.com/PX568rE2AL — Ying //in survival mode// (@kyinnnnngs_) February 23, 2023

也難怪爭歌曲的時候，Karam可以比腕力贏過對方22歲小弟弟晶煥了，而且你看得出來他倆差了10歲嗎？Karam竟然32歲，完全是超像忙內（老么）的大哥啊！



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