让圭贤收回先前评论！《PEAK TIME》23点演唱〈Shine〉无违和，Karam娃娃脸根本不像30代啊～

全新概念、让已出道男团有翻身机会的选秀节目《Peak Time》，上周首播最受赞赏的表演就是23点（大国男儿）表演东方神起〈魔咒－MIROTIC〉，而他们最新的表演人气也居高不下！

*前情提要：‎被埋没的男团生存节目《Peak Time》超强实力参赛者cover东方神起〈Mirotic〉：「这肯定是我听过最棒的版本」

22日播出的第3集展开第一回合主题PK赛，评审们决定让23点来场反转，给他们「清凉」主题。23点选择了PENTAGON名曲〈Shine〉，但一开始练习不是那么顺利，睽违13年接受指导，被舞蹈老师点明「油腻感」。幸好，23点一登场就被圭贤称赞清凉感已做出来，正式表演效果很好！



23点一唱完，圣圭与旻浩纷纷赞叹「到底是怎么唱成那样的？」、「还是在边跳舞的情况下？」，最惊讶的就是我们评审长圭贤了，看到嘴巴都合不上，还质疑起自己上礼拜的发言：「是我说这组没办法拿全过吗？我真是对自己很失望……」（就差圭贤你，23点首登场就能拿8Pick全过啊～）

「演唱实力的部分让人不禁思考，《Peak Time》还有跟你们同等级实力的选手吗？真的让我非常好奇像你们这种宝石，之前究竟是躲在哪里呢？」圭贤直接推翻先前言论：「之前真的……果然不能乱耍嘴皮子，如果今天有Pick钮，我一定是第一个按下去的人。」



不止李升基，圣圭也加入调侃圭贤的行列，指出自己和圭贤不一样、是最早按下Pick钮的人，圭贤回应他：「对啦，你最棒了，最有先见之明了！」没想到马上换Ryan Jhun说：「我也和圭贤不一样。」



节目播出后，有网友评价他们完美展现了「岁月美的清凉舞台」，感动大国男儿在舞台上是那么开朗幸福。Karam的表现最为惊艳，除了超强歌唱实力，‎他融入表演的搞怪表情也被拿出来讨论，网友赞叹他脸小、看起来清纯又可爱，还有网友说他的脸根本看不出来很会唱歌，甚至他还会格斗与搏击！



Karam automatically my bias in team 23:00 pic.twitter.com/PX568rE2AL — Ying //in survival mode// (@kyinnnnngs_) February 23, 2023

也难怪争歌曲的时候，Karam可以比腕力赢过对方22岁小弟弟晶焕了，而且你看得出来他俩差了10岁吗？Karam竟然32岁，完全是超像忙内（老么）的大哥啊！



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