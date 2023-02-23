SM抱緊救星Kakao娛樂！出售全球音源流通權&聯手打造新組合，HYBE抗議：無限期讓權侵害股東利益

據業內消息，Kakao娛樂本月7日簽訂事業合作合約，除有償增資、發行可轉換債券及收購相關條款外，還包含獨家接手SM專輯、音源流通權等內容。

根據合約，SM娛樂將旗下藝人的國內外專輯音源流通權、國內演唱會及見面會的票務一併出售給Kakao娛樂。 目前負責專輯音源流通的是SM擁有部份股權的SK電訊子公司Dreamus Company。

SM娛樂在21日與李秀滿持股的公演企劃社Dream Maker娛樂簽訂單獨合約，宣佈打破之前的公演次數上限、令每位歌手每年可以公演20次。 如果實現，SM每年將可舉辦超過400次演唱會。 考慮到Kakao已獲得首爾室內最新演出場地「Seoul Arena」的經營權，如果Kakao確定收購SM股份，將有望看到眾多SM藝人在此演出。



同時，SM和Kakao還計劃建立合資公司進行全球選秀、共同打造國際型K-Pop組合，負責SM藝人在南北美洲的經濟人業務。 SM和Kakao尤其關注美洲市場，此前HYBE已依靠防彈少年團在該市場大獲成功。

此外，SM今日上午公開了四位高層共同錄製的影片，宣佈全球化事業計畫：第一階段以國內為主展開國際活動（國內製作IP、當地營業支援），第二階段以当地為主推動事業（國內製作、經紀工作等轉移至當地），第三階段在當地建立製作中心。 還宣佈明年下半年將推出以東南亞國籍成員為主的新團。



對於SM將大筆權益轉交給無異於娛樂界新生公司的Kakao、且合約多項條款有利對方，HYBE立即提出抗議：對於Kakao獨家許可權沒有做出時間限制，相當於把本應屬於SM的利益永久讓渡給了Kakao; 把SM國際音源流通業務交給Kakao副社長，也將極大損害SM股東利益。

不僅如此，Kakao還擁有SM今年新發行股票和可轉換公司債（CB） 的優先購入權，只需理事會決定，Kakao隨時可以低於市價的價格獲取更多股份，也令業內人士質疑違反商法。

韓網友連日來目睹娛樂巨頭內鬥和互動，也是感慨萬千：「SM就這樣消失在歷史中」、「拿走流通權是好事啊，HYBE的音源流通也是YG在做」、「說到底各有目的，李秀滿也只是因為自己的錢變不見而發怒」、「對於大企業吞掉偶像圈有點抗拒感」、「 以SM粉絲立場，沒有李秀滿的團隊就是自己人，Kakao好好做吧」。



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