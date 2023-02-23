才有好消息回归，合约同时也要到期了！Apink会三次续约吗？回顾第一次续约情景还是好感动！

IST娱乐昨（22）日才宣布旗下招牌女团Apink 4月回归，不过今（23）日马上就有媒体透露当月Apink的合约也要到期了。

根据今日‎《Spotv News》报导‎，Apink与所属公司IST娱乐的专属合约将在4月到期。虽然‎Apink已安排4月回归出新专辑，还有亚洲巡回演唱会台北站、首尔站的演出，但会不会和IST娱乐续约还是未知数。

Apink 2011年出道，2017年与公司第一次续约，2021年除了时任成员的孙娜恩之外全员续约，出道12年的她们会不会进行第3次续约，备受关注。



而回顾Apink的第一次续约，可能连不是粉丝的人都会被感动。2017年，Apink就在‎上广播节目《2点逃出cultwoshow》透露已全员续约，本来大家都还在烦恼，但被队上大姐兼队长的初珑感动，初珑诚挚的对成员们说：「相信我，我们一起续约吧！」

隔年初珑与恩地上电视节目《人生酒馆》，初珑坦承曾经一直对成员们强调「我们是Apink」让成员们很累，透过不断沟通后比较能为彼此著想，但自己也忘记要多为自己想。恩地明白初珑揽了多少责任、受了多少压力，续约的功劳相当大：「所以我们前阵子续约了，希望能长久走下去。」



2019年Apink作客《TMI NEWS》，主持人全炫茂再提到初珑当时的话，南珠说了一句：「出道以来我一直认为，如果不是我们队长姐姐就失败了。」成员们各个眼眶红，场面瞬间变泪海。初珑坦言虽然要大家相信她，但她也会担心未来是否会成功，很感激幸好成员们也喜欢当Apink的一份子。



不晓得究竟会不会续约，但可以知道的是，大家都还想看到「Apink」在舞台上闪闪发亮啊～！



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