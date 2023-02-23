宋仲基首次回應妻子「二婚有女兒」流言，讚Katy積極引導、珍惜二人時光：「結婚生子是人生最大目標」

宋仲基近日接受雜誌採訪時，首次回應關於妻子的流言蜚語，稱網上流傳的說法只有學校資訊屬實，其他皆為捏造。

《GQ Korea》提到宋仲基曾在粉絲官咖寫道「因為Katy逐漸成為更好的人」，詢問他心中的Katy是什麼樣的人？ 宋仲基對愛妻盛讚不已：「如果要說明Katy是怎樣的人真的可以說很多，她就是這麼好的人。 但今天的采訪時間篇幅有限無法盡言。 簡單來說，是在很多方面給我新人的朋友，對於我素來持有的想法和哲學給與肯定的女人。」



宋仲基今年1月底宣佈婚訊後，網上立即對於新婚妻子的背景出現很多說法，例如畢業於意大利博科尼大學、當過演員、有過一次婚姻，甚至稱她生過兩個不同父親的小孩、大女兒已經10歲等等。



采訪中，宋仲基首次對這些流言做出回應：「一開始覺得無所謂。 對我們而言是很日常的事，而且即便很多人知道，我們的愛也不會因而改變。 但隨後出現越來越多不像話的說法，說實話我很生氣。 除了她大學的名字之外全部不是事實。」 而當他的憤怒逐漸失控時，也是Katy給與開導：「她告訴我『沒必要對這些人生氣』。 她就是這樣的朋友，帶我走向積極的方向，幫助我獲得平衡。」



還透露登記結婚後馬上去參加新片《My name is Loh Kiwan》（暫譯：路基完）的劇本朗讀會等等，忙碌一天晚上才和Katy見面，更甜蜜透露「建立家庭和生小孩是人生最大目標」，希望在成為父親前與Katy多多享受二人約會。



宋仲基本月16日為拍攝《My name is Loh Kiwan》飛赴匈牙利，妻子Katy與愛犬也結伴同行。



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