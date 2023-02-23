《木偶的季節》金正賢失憶釀兩女鬥爭：多順踢爆林秀香...閨蜜變「歸me」！

由金正賢、林秀香主演的奇幻愛情喜劇《木偶的季節》正熱播中，最近發展到兩女爭奪男主角局面！

劇情講述振宇（金正賢飾）準備向季節（林秀香飾）告白之際，竟然殺出「程咬金」貞元（多順飾），並一口咬定季節想做「小三」！

事緣貞元向男友振宇認錯，對閨蜜季節的出現大感震驚，惟貞元不知道身旁的「振宇」已是被木偶附身、不是她當初的振宇，即使季節解釋對方患上失憶症，貞元依然不信，還表示二人早已拍拖，指責季節以密友身份背她勾引振宇。事實上，一切都是貞元的狡辯，當季節回想起早年與男友「鄭伊登」面臨分手時，貞元就在中間煽風點火、還乘虛勾引男友，當然貞元全盤否認。「木偶」於是假裝恢復記憶竭盡全力欺騙她，但對振宇念念不忘的貞元當然不服氣，要和對方約會做測試來證明⋯⋯



從女團SISTAR出身的多順，在喜愛電影的父親薰陶下，從小就涉獵古典電影，中學時期每逢放假會一日看兩套電影，並夢想成爲一名演員。直至2010年，多順以跳舞女團SISTAR身份出道，兩年後即有機會參與幕前演戲，憑連續劇《Family》斬獲新人獎提名，相比起其他成員，多順是歌而優則演最成功的一位。



SISTAR於2017年解散後，多順便專注演員發展，同年演出韓國知名編劇金玉順的作品《姐姐還活著》，要一人分飾兩角，擺脫陽光美女形象憑出色的反派演技，讓觀眾看得咬牙切齒。



多順受訪時曾透露最想合作的演員前輩是青龍獎影后廉晶雅，直言對方是她尊敬和最愛的演員。前年加盟新公司後，多順正式成為了金泰熙、徐仁國、吳漣序等的師妹，公司旗下演員位位都是好戲之人，有份躋身其中，證明多順多年來的努力，已成功闖出自己的一片天。



由金正賢、林秀香主演的奇幻愛情喜劇《木偶的季節》講述每隔99年就會到人間休假49天的死神木偶（金正賢飾）附身到醫科教授都振宇身上時，遇上了擁有神秘操控能力的醫生韓季節（林秀香飾），本是死神的他卻在放假期間作為出診醫師，展開救人的工作，一人一神也漸漸譜出了一段奇幻浪漫的愛情戀曲；劇集逢星期五、六深夜於「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費追看。



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