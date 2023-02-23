李昇基♥李多寅4月舉行婚禮！劉在錫擔任主持人、李笛獻唱祝歌，韓網友：「好意外不是姜鎬童」

今日（23日）據韓媒 OSEN 報導：「將在4月結婚的李昇基和李多寅的婚禮主持人由劉在錫擔任，祝歌由李笛演唱。」

2021年承認戀情的李昇基李多寅在本月7日宣布結婚，婚禮將在4月7日舉行。李昇基通過手寫信表示：「我決定和我心愛的李多寅不再是作為戀人，而是作爲『夫妻』度過餘生。她是一個內心溫暖、充滿愛、想永遠站在我這一邊的人，希望大家支持我們兩人的未來。」



李昇基最近也用各國語言對粉絲們說：「有大家的愛，我才能走到今天。為了不辜負你們的愛，我會更加努力，現在由我來守護粉絲們，請大家以寬容之心看待，一直很感謝你們。」不過韓國民眾依舊對他很失望。



而李昇基和劉在錫曾合作過綜藝《X-Man》，近年又一起出演 Netflix 綜藝《明星來解謎》，他在《強心臟》和《兩天一夜》中與姜鎬童長期合作展現與眾不同的緣分，選擇劉在錫主持婚禮的理由也備受關注，歌手李笛將演唱祝歌。



消息一公開，韓國論壇 Theqoo 留言已經破千，韓網友：「好意外不是姜鎬童而是劉在錫」、「再這樣下去，參加活動的藝人都要被列入黑名單了」、「暈，劉在錫爲什麼...」、「好神奇啊，竟然拜託大神主持婚禮，真是裝腔作勢啊」、「想想李昇基在演藝圈活動的話，應該有很多賓客吧，我覺得連他們也罵有點過分了」、「嗯...參加婚禮的人有什麼罪呢」等等。

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