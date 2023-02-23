宋仲基首次回应妻子「二婚有女儿」流言，赞Katy积极引导、珍惜二人时光：「结婚生子是人生最大目标」

宋仲基近日接受杂志采访时，首次回应关於妻子的流言蜚语，称网上流传的说法只有学校资讯属实，其他皆为捏造。

《GQ Korea》提到宋仲基曾在粉丝官咖写道「因为Katy逐渐成为更好的人」，询问他心中的Katy是什么样的人？ 宋仲基对爱妻盛赞不已：「如果要说明Katy是怎样的人真的可以说很多，她就是这么好的人。 但今天的采访时间篇幅有限无法尽言。 简单来说，是在很多方面给我新人的朋友，对於我素来持有的想法和哲学给与肯定的女人。」



宋仲基今年1月底宣布婚讯后，网上立即对於新婚妻子的背景出现很多说法，例如毕业於意大利博科尼大学、当过演员、有过一次婚姻，甚至称她生过两个不同父亲的小孩、大女儿已经10岁等等。



采访中，宋仲基首次对这些流言做出回应：「一开始觉得无所谓。 对我们而言是很日常的事，而且即便很多人知道，我们的爱也不会因而改变。 但随后出现越来越多不像话的说法，说实话我很生气。 除了她大学的名字之外全部不是事实。」 而当他的愤怒逐渐失控时，也是Katy给与开导：「她告诉我『没必要对这些人生气』。 她就是这样的朋友，带我走向积极的方向，帮助我获得平衡。」



还透露登记结婚后马上去参加新片《My name is Loh Kiwan》（暂译：路基完）的剧本朗读会等等，忙碌一天晚上才和Katy见面，更甜蜜透露「建立家庭和生小孩是人生最大目标」，希望在成为父亲前与Katy多多享受二人约会。



宋仲基本月16日为拍摄《My name is Loh Kiwan》飞赴匈牙利，妻子Katy与爱犬也结伴同行。



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