《木偶的季节》金正贤失忆酿两女斗争：多顺踢爆林秀香...闺蜜变「归me」！

由金正贤、林秀香主演的奇幻爱情喜剧《木偶的季节》正热播中，最近发展到两女争夺男主角局面！

剧情讲述振宇（金正贤饰）准备向季节（林秀香饰）告白之际，竟然杀出「程咬金」贞元（多顺饰），并一口咬定季节想做「小三」！

事缘贞元向男友振宇认错，对闺蜜季节的出现大感震惊，惟贞元不知道身旁的「振宇」已是被木偶附身、不是她当初的振宇，即使季节解释对方患上失忆症，贞元依然不信，还表示二人早已拍拖，指责季节以密友身份背她勾引振宇。事实上，一切都是贞元的狡辩，当季节回想起早年与男友「郑伊登」面临分手时，贞元就在中间煽风点火、还乘虚勾引男友，当然贞元全盘否认。「木偶」於是假装恢复记忆竭尽全力欺骗她，但对振宇念念不忘的贞元当然不服气，要和对方约会做测试来证明⋯⋯



从女团SISTAR出身的多顺，在喜爱电影的父亲薰陶下，从小就涉猎古典电影，中学时期每逢放假会一日看两套电影，并梦想成爲一名演员。直至2010年，多顺以跳舞女团SISTAR身份出道，两年后即有机会参与幕前演戏，凭连续剧《Family》斩获新人奖提名，相比起其他成员，多顺是歌而优则演最成功的一位。



SISTAR於2017年解散后，多顺便专注演员发展，同年演出韩国知名编剧金玉顺的作品《姐姐还活著》，要一人分饰两角，摆脱阳光美女形象凭出色的反派演技，让观众看得咬牙切齿。



多顺受访时曾透露最想合作的演员前辈是青龙奖影后廉晶雅，直言对方是她尊敬和最爱的演员。前年加盟新公司后，多顺正式成为了金泰熙、徐仁国、吴涟序等的师妹，公司旗下演员位位都是好戏之人，有份跻身其中，证明多顺多年来的努力，已成功闯出自己的一片天。



由金正贤、林秀香主演的奇幻爱情喜剧《木偶的季节》讲述每隔99年就会到人间休假49天的死神木偶（金正贤饰）附身到医科教授都振宇身上时，遇上了拥有神秘操控能力的医生韩季节（林秀香饰），本是死神的他却在放假期间作为出诊医师，展开救人的工作，一人一神也渐渐谱出了一段奇幻浪漫的爱情恋曲；剧集逢星期五、六深夜於「黄Viu」上架，香港观众可以免费追看。



专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻