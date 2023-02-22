李泳知透露《雖然沒準備什麼菜》即將回歸！網友敲碗新一季超強嘉賓：秀智&NCTMark在玹&EXO伯賢

李泳知擔任MC的網路談話節目《雖然沒準備什麼菜》去年10月宣告暫停更新，對於何時重啟卻沒有下文。 近日有網友通過IG向李泳知留言詢問，終於獲得了肯定的答復！

《高等Rapper3 》冠軍出身的李泳知作為rapper實力不容小覷，在談話和搞笑方面的天賦更令人驚豔。 除了参與《Biong Biong地球娛樂室》《玩什麼好呢》等綜藝，李泳知還有擔任單獨MC的網路談話節目《雖然沒準備什麼菜》，每次邀請不同藝人做客聊天，以最「簡陋」的下酒菜聊出最爆笑有趣的內容、展現藝人最真實可愛的一面，每一期都吸引幾百萬甚至上千萬人觀看，大受好評。 去年10月《雖然沒準備什麼菜》公開Jin特輯之後進入休息期，直到最近都沒有新消息。



這名網友近日在IG Story詢問：「我很喜歡你的采訪節目，有計劃回歸嗎？」 獲得李泳知答复：「很快！會帶著驚人的首位嘉賓回來。」 讓不少為網友瞬間興奮，紛紛對嘉賓人選開始猜測和許願！



目前韓網呼聲最高的是秀智，因為李泳知IG不久前follow了她，而且秀智的新劇《李斗娜！》前兩天也剛剛殺青。



李泳知訂閱了不少藝人的Bubble，包括NCT Mark和在玹等等，這兩位還和李泳知一起拍過challenge影片，也讓不少人期待：



NMIXX海嫄和Bae也是不少觀眾的敲碗對象：



此外還有人提名SEVENTEEN隊長S.COUPS、EXO伯賢、aespa Karina等等：







《雖然沒準備什麼菜》有兩個YouTube頻道，李泳知似乎與第一個頻道的持有人發生不愉快，於是在去年6月「淨身出戶」、開闢了第二個頻道繼續更新，目前訂閱人數已超過200萬，預計新一季也將通過這一頻道公開。



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