張基龍今天退伍：明顯壯了，臉頰圓潤了！宋慧喬曾去軍隊探班

男演員張基龍於2月22日正式退伍。

22日，張基龍從江原道鐵原郡陸軍第15步兵團正式退伍，結束了陸軍現役服役。 他於2021年8月23日入伍，服役期間，張基龍十分活躍，積極參與了陸軍創作音樂劇《藍色頭盔：梅薩之歌》，與男團EXO成員燦烈等人合作。



經過軍隊洗禮的張基龍明顯比入伍前要壯碩很多，之前緊緻臉蛋的消失了，小臉圓潤，還有了一點點雙下巴，可見軍中伙食不錯，看來他的軍隊生活應該也蠻舒心的。



張基龍出道以來陸續參演了《沒關係，是愛情啊》、《我的叔叔》、《觸及真心》等，這幾年在劇中戲份加大，主演了《請輸入搜索詞：WWW》、《現在，正在分手》、《我的室友是九尾狐》等熱門韓劇，憑藉不俗的演技和高大帥氣的形象在影視劇圈開闢了自己的戲路。 《現在，正在分手》則是張基龍和女神宋慧喬搭檔的作品，他曾在廣播節目《兩點逃出Cultwo Show》中公開一起合作的宋慧喬、崔嬉序 、金柱憲等人一同前往軍隊探望他，給了他很大的力量。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞