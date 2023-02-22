张基龙今天退伍：明显壮了，脸颊圆润了！宋慧乔曾去军队探班

男演员张基龙於2月22日正式退伍。

22日，张基龙从江原道铁原郡陆军第15步兵团正式退伍，结束了陆军现役服役。 他於2021年8月23日入伍，服役期间，张基龙十分活跃，积极参与了陆军创作音乐剧《蓝色头盔：梅萨之歌》，与男团EXO成员灿烈等人合作。



经过军队洗礼的张基龙明显比入伍前要壮硕很多，之前紧致脸蛋的消失了，小脸圆润，还有了一点点双下巴，可见军中伙食不错，看来他的军队生活应该也蛮舒心的。



张基龙出道以来陆续参演了《没关系，是爱情啊》、《我的叔叔》、《触及真心》等，这几年在剧中戏份加大，主演了《请输入搜索词：WWW》、《现在，正在分手》、《我的室友是九尾狐》等热门韩剧，凭藉不俗的演技和高大帅气的形象在影视剧圈开辟了自己的戏路。 《现在，正在分手》则是张基龙和女神宋慧乔搭档的作品，他曾在广播节目《两点逃出Cultwo Show》中公开一起合作的宋慧乔、崔嬉序 、金柱宪等人一同前往军队探望他，给了他很大的力量。



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