全场HIGH爆的泼水音乐节要来了～宣美&泫雅湿身美出新level的神图都来自这个庆典！

BLACKPINK、泫雅、宣美等人气爱豆都参加过的音乐节今年又要举办啦！
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这里有水的洗礼，有EDM，有HIP-HOP，更有K-POP，同时享受多重音乐快乐和观感刺激的「Water Bomb Festival」将於6月30日以首尔为起点正式开始，将在韩国9座城市巡回演出。
首尔：6月30日-7月2日
光州：7月8日
大田：7月15日
大邱：7月22日
釜山：7月29日
仁川：8月5日
水原：8月12日
束草：8月19日
济州岛：8月26日
本届泼水音乐节的售票分时间段发售，价格不同，早鸟价为7.7万（韩币，下同），最贵的第5轮售价为13.2万（有明星演出等）。 目前7月1日的第五轮售票已经结束，一上线就被抢空，融合了泼水+音乐节的模式，欢乐也翻倍。
宣美十分出圈的神图-Gucci泳衣湿身秀和泫雅性感小背心热裤湿身演出均出自泼水节演唱会，热辣性感带著野性的诱惑。
180721 워터밤 2018 #선미 기사사진— 비떠블유 :: romiya (@BW_romiya) July 21, 2018
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'2019 워터밤 서울'에서 무대 뒤집어 놓은 현아— 인사이트 (@insight_co_kr) July 22, 2019
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要来韩国旅行的小伙伴，一定不要错过这个超级有特色的泼水音乐节哦！！
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