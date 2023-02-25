全场HIGH爆的泼水音乐节要来了～宣美&泫雅湿身美出新level的神图都来自这个庆典！

BLACKPINK、泫雅、宣美等人气爱豆都参加过的音乐节今年又要举办啦！

这里有水的洗礼，有EDM，有HIP-HOP，更有K-POP，同时享受多重音乐快乐和观感刺激的「Water Bomb Festival」将於6月30日以首尔为起点正式开始，将在韩国9座城市巡回演出。



首尔：6月30日-7月2日

光州：7月8日

大田：7月15日

大邱：7月22日

釜山：7月29日

仁川：8月5日

水原：8月12日

束草：8月19日

济州岛：8月26日

本届泼水音乐节的售票分时间段发售，价格不同，早鸟价为7.7万（韩币，下同），最贵的第5轮售价为13.2万（有明星演出等）。 目前7月1日的第五轮售票已经结束，一上线就被抢空，融合了泼水+音乐节的模式，欢乐也翻倍。



宣美十分出圈的神图-Gucci泳衣湿身秀和泫雅性感小背心热裤湿身演出均出自泼水节演唱会，热辣性感带著野性的诱惑。



要来韩国旅行的小伙伴，一定不要错过这个超级有特色的泼水音乐节哦！！

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