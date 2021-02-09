《放羊的星星》的「夏之星」劉荷娜和家公的關係好得會枕在公公的腿上！

女演員劉荷娜在家中和公公的互動讓不少韓國人陷入了沉思。

說起劉荷娜，她和林志穎主演的那部《放羊的星星》可以說承載了許多人滿滿的回憶，其影響力絲毫不輸如今大火的偶像劇。 劉荷娜扮演的夏之星也是一炮而紅。 2011年劉荷娜與相戀6個月的棒球運動員李榮奎結婚，並於2013年產下一子，之後她就全身心退居幕後照顧老公孩子，當起了賢內助。 最近劉荷娜在個人IG上公開的一段錄像再次讓她成為焦點。



她寫道：「大家在婆家的時候是不是也會枕在公公的腿上。 婆婆不在家的時候正好發現一條我很喜歡的、婆婆的虎紋睡褲，立刻穿上，無意識的刮痧中，感謝老公隱藏的相機。 」



劉荷娜的這一舉動讓不少網民看了表示震驚，畢竟把腿當枕頭這件事情可能親父女之間都未必能做到，更別提對方還是公公了。 因此很多人看到相關新聞之後都在下方的表情欄裡選擇了「無語」（因NATE網站已關閉留言板塊，僅留下表示心情的圖示而已），無聲地表達著自己滿心的疑惑和不理解。

當然也有很多網友表示劉荷娜的這一行為很可愛，紛紛在IG裡留言稱：「荷娜性格真好，一看就很受公公喜歡」、「我還以為是父女呢，太羡慕這種和睦的家庭了」、「枕在公公腿上，太有趣了」等。

「圖：IG@hahana111」

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