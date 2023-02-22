全智賢&孫興慜兩大頂流現身時裝周夢幻同框：女神美貌瘋狂營業，狀態超讚♥

頂流同框，這種合影真的很少見。

2023倫敦時裝周迎來最後一天，韓國著名球星孫興慜和韓娛圈頂流女神全智賢一同出席了Burberry秋冬新品發佈會，兩人合影，迎來夢幻同框瞬間！！！



孫興慜目前效力於英超的Tottenham球隊，因球技出色，被讚「亞洲足球第一人」，在韓國體育界享有非凡的地位。 全智賢就更不用說了，全民女神，韓娛頂流，從《我的野蠻女友》到前幾年風靡全亞洲的《來自星星的你》，全智賢一直有著超高人氣。 當天的時尚秀上，兩人都穿著Burberry風衣出席，瞬間成為現場的焦點，被韓媒和網友們稱作是「跨界頂流的相遇」、「歷史性的會面」，可見大多數人都震驚於兩名頂級明星的同框。



아니 전지현 손흥민 그냥 그거 아냐? 밀랍 인형 그거 사진 아님? 생각하지도 못한 조합이랔ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/1gDwvWHFMw — 비누 (@ssoap_d) February 21, 2023

前幾日，全智賢為出席這次時裝周經由仁川機場出國的街拍圖也在韓國引發不小的關注。 清早就抵達機場的她裝扮隨性又經典，身穿Burberry中長風衣，內搭白色T恤及深色直筒寬褲，腳踩運動鞋，配飾上則選擇了同品牌的V棉質漁夫帽和格紋背包，戴上口罩更是低調。 全智賢也以素顏出鏡，素淨卻也氣場滿滿，果然是「千頌伊本人」！



진짜 이게 얼마만에 보는 전지현 공항사진이냐 pic.twitter.com/A6n3uPQRJ7 — 이브 (@ev___hjk) February 19, 2023

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