撞臉的兩人合作啦！《換乘戀愛2》奎敏feat. DinDin〈相似的人〉，MV上演愛情故事還有源彬客串

因《換乘戀愛2》爆紅的奎敏（鄭奎敏，又譯圭民、圭敏、奎民），曾與撞臉的歌手DinDin合體創造話題，近日甚至發行了合唱曲〈相似的人〉！

上個月，奎敏受邀DinDin的廣播節目《DinDin的Music High》，傳說中超級相似的兩人終於相見，兩人還配合彼此造型拍照，比一比究竟有多相似。奎敏在節目上清唱一小段抒情歌獲讚許，以此為緣分，兩人合作了歌曲〈相似的人〉，就在昨（20）日發行。



〈相似的人〉由奎敏擔任主唱，DinDin作曲且負責Rap，MV甚至找來《換乘戀愛2》源彬友情客串！ MV由奎敏與DinDin親自演出，表現兩個相似的人從親近到陌生，但配合歌詞卻讓人噗哧一笑，因為「其實我還是很想念……我一直在尋找和你相似的人……」根本是在訴說逝去的戀情啊！



奎敏在自己的頻道上傳MV，介紹欄很直白的寫：「和DinDin哥的愛情故事……」直接被DinDin抓包、截圖發問：「這樣對嗎……？XD」奎敏回應：「對不起哥（敬禮）」互動相當搞笑。



奎敏除了被說長得像DinDin，還被說過像Gray，而長髮的時候像Nucksal，他在自己也加碼大學時期被說過像Zico。以上奎敏長得像的人都是饒舌歌手，卻鮮少人知道他擅長的是抒情歌啊！MV下方留言幾乎都在讚許奎敏的歌喉。

▼快來看MV吧！



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