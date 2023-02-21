《出差十五夜2》玩人物問答！到了李瑞鎮一直出現漫畫＆外國人：「IC！這種我哪會知道」

20日公開的《出差十五夜2》由《瑞鎮家》成員李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植、BTS V 出演，一開始大家真的都在抱怨啊！

第二個遊戲是「人物問答」，李瑞鎮還對羅PD說：「但是...有範例照片之類的嗎？確認一下那個距離能不能看見。」第一輪意外的很順利，倫回來李瑞鎮時，羅PD超級慌張趕快換題目：「啊EC...不要啊！再...重新...等一下。」結果換了 Wonstein 的照片，李瑞鎮：「我還以為是祐汀！」



之後出現了各種照片，有《新西遊記》的豬八戒，李瑞鎮：「我哪認識哪隻豬啊！這太難了！」還有經典卡通人物 MOOMIN（嚕嚕米），李瑞鎮：「IC！這種我哪會知道，這是什麼啊？都給我一些奇怪的。」出現 Sam Smith、Adele 他依舊答不出來，還抱怨：「為什麼一直給我出外國人、漫畫這種。」



因為一直失敗，羅PD又賭上兩個信封，如果贏的話每個人都有一個（20萬元商品券），最後成功了！李瑞鎮跟大家說：「現在不是有5個嗎？剩下的5個也...」朴敘俊和V更同時問：「再來一局？」羅PD：「別這樣！你們這是賭博啊！」崔宇植還說他想拿自己的出來，不想參與 XD 結果最後失敗啦....



而《瑞鎮家》是《尹食堂》擔任理事的李瑞鎮晉升爲社長運營餐廳的綜藝，將在本週五（24日）首播。

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