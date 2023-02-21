制裁「N號房」主腦、改編「KK園區」案件：《模範的士2》首播收視高開！

延續上季熱話，由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的動作犯罪韓劇《模範的士2》（模範計程車2）首播收視高開，吸引逾二百萬名韓國觀眾同步收看，成為2023年第一部爆款韓劇！

《模範的士2》（模範計程車2）講述地下的士公司「彩虹運輸」為無法受到法律保護的被害者策劃復仇計劃，並打著「以復仇代替尋死」的口號替天行道，用拳頭實踐私刑正義、代客復仇的故事。為了加強觀眾的代入感，本季更以近年引發廣泛關注的「海外打工騙局」作為開端，讓人不禁大讚編劇用心！以下三大看點也讓觀眾拍爛手掌，刺激收視直線上升！



看點一：以惡制惡 痛快升級

承《模範的士》結尾，疑似「N號房」事件的幾位主腦入獄兩年後，即將在二審獲得緩刑，一伙人更開始蠢蠢欲動，準備重操舊業；隨囚車出發的金道奇（李帝勳飾）把幾人救出後，設計讓他們喝下迷藥，更把襲警、搶槍和逃獄等罪名施加到三人身上，使他們當場被捕、從此出獄無期！



看點二：改編真實案件

「彩虹團隊」各奔東西，唯有金道奇與張省哲（金義聖飾）秘密合作；一天，張代表接到東載父親的電話，拜托「彩虹運輸」幫忙尋找到越南打工失蹤十個月的兒子，道奇解讀出東載信中的求救信號後，決定假裝求職者隻身前往營救。沒想到道奇抵達後，便被載到位於偏僻村落的非法賭場據點，醒來後還被捆上鐵鍊，受害人被迫為犯罪集團設計非法網站，更不時遭到虐打，情節讓人聯想到臭名遠播的「KK園區」！



看點三：彩虹運輸 全員歸位

道奇成功逃出KK園區，終於與韓國取得聯繫，除了發現現職警察的安高恩（表藝珍飾）回歸團隊駭客一職，他也在越南重遇彩虹維修工程師朴鎮彥（裴侑藍飾）和崔慶久（張赫鎮飾）！原來他們意外發現張代表和道奇開始了新任務，所以順藤摸瓜跟到越南，「彩虹團隊」全員歸位，新人「忙內」司機溫河俊（辛載夏飾）也亮麗登場！而第一季被道奇欺騙感情的人氣反派林福子（沈素英飾）亦再度現身，還跟隨道奇的步伐闖入賭場據點；一心想著復仇的她還是無法克制內心慾望，再度陷入感情。



道奇在高恩的隔空協助下，闖入非法賭場大本營，他更發現會長竟是一名韓國警察，可是經過一連串的追捕後，道奇才明白會長只是一隻棋子，最終更被子彈擊中身亡。想跟著道奇找出幕後黑手，就要留意Viu Original原創韓劇《模範的士2》，該劇逢星期五、六晚上10時10分在「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度！

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