制裁「N号房」主脑、改编「KK园区」案件：《模范的士2》首播收视高开！

延续上季热话，由李帝勋、金义圣和表艺珍主演的动作犯罪韩剧《模范的士2》（模范计程车2）首播收视高开，吸引逾二百万名韩国观众同步收看，成为2023年第一部爆款韩剧！

《模范的士2》（模范计程车2）讲述地下的士公司「彩虹运输」为无法受到法律保护的被害者策划复仇计划，并打著「以复仇代替寻死」的口号替天行道，用拳头实践私刑正义、代客复仇的故事。为了加强观众的代入感，本季更以近年引发广泛关注的「海外打工骗局」作为开端，让人不禁大赞编剧用心！以下三大看点也让观众拍烂手掌，刺激收视直线上升！



看点一：以恶制恶 痛快升级

承《模范的士》结尾，疑似「N号房」事件的几位主脑入狱两年后，即将在二审获得缓刑，一伙人更开始蠢蠢欲动，准备重操旧业；随囚车出发的金道奇（李帝勋饰）把几人救出后，设计让他们喝下迷药，更把袭警、抢枪和逃狱等罪名施加到三人身上，使他们当场被捕、从此出狱无期！



看点二：改编真实案件

「彩虹团队」各奔东西，唯有金道奇与张省哲（金义圣饰）秘密合作；一天，张代表接到东载父亲的电话，拜托「彩虹运输」帮忙寻找到越南打工失踪十个月的儿子，道奇解读出东载信中的求救信号后，决定假装求职者只身前往营救。没想到道奇抵达后，便被载到位於偏僻村落的非法赌场据点，醒来后还被捆上铁炼，受害人被迫为犯罪集团设计非法网站，更不时遭到虐打，情节让人联想到臭名远播的「KK园区」！



看点三：彩虹运输 全员归位

道奇成功逃出KK园区，终於与韩国取得联系，除了发现现职警察的安高恩（表艺珍饰）回归团队骇客一职，他也在越南重遇彩虹维修工程师朴镇彦（裴侑蓝饰）和崔庆久（张赫镇饰）！原来他们意外发现张代表和道奇开始了新任务，所以顺藤摸瓜跟到越南，「彩虹团队」全员归位，新人「忙内」司机温河俊（辛载夏饰）也亮丽登场！而第一季被道奇欺骗感情的人气反派林福子（沈素英饰）亦再度现身，还跟随道奇的步伐闯入赌场据点；一心想著复仇的她还是无法克制内心欲望，再度陷入感情。



道奇在高恩的隔空协助下，闯入非法赌场大本营，他更发现会长竟是一名韩国警察，可是经过一连串的追捕后，道奇才明白会长只是一只棋子，最终更被子弹击中身亡。想跟著道奇找出幕后黑手，就要留意Viu Original原创韩剧《模范的士2》，该剧逢星期五、六晚上10时10分在「黄Viu」上架，香港观众可以免费紧贴进度！

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