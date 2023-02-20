BSS夫碩順〈Fighting〉challenge神話持續書寫！冠軍一位不在現場、籃球小劇場、韓國最紅的Pengsoo合作

這首歌真的更火啦！！！粉絲一起跳的那段，看了好感動好熱血喔～。TAT

男團 Seventeen 的人氣小分隊夫碩順（BSS）推出的新歌〈Fighting〉，因為人緣實在太好了，在舞蹈挑戰（challenge）上獲得了相當熱烈的迴響，還持續更新了各式各樣不同的影片。



＊ Seventeen夫碩順許願成功！和多組人氣前後輩一起challenge新歌，甚至有金在中&BTS SUGA也露臉跳舞啦



▼首先是，在最新一期的《人氣歌謠》中，夫碩順〈Fighting〉獲得了音樂節目的冠軍一位，雖然他們不在現場，但留在台上一起謝幕的後輩們，幾乎全部的人都會跳而一起cover了這首歌。

▼夫碩順和韓國最紅的企鵝Pengsoo合作challenge。

▼加入男團THE BOYZ的柱延和JACOB鬥牛籃球（一對一）小劇場，夫勝寬出面加油打氣，一整段安排得很流暢耶。

▼最後，是和現場的粉絲們（CARAT）一起挑戰，看起來真的很壯觀，也讓粉絲們相當感動～

其實真的不難，歡迎挑戰看看！

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