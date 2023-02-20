孔劉繼《寧靜海》後再推新作！將與《為何是吳秀才》徐玄振共同主演Netflix原創系列《Trunk》

好久不見的孔劉終於確認了新作品！繼《魷魚遊戲》與《寧靜海》之後他再度選擇出演Netflix平台的原創系列作品《Trunk》，而女主角則是將由《為何是吳秀才》的徐玄振擔任演出。

根據多位業界人士透露，目前屬於同一家經紀公司的孔劉以及徐玄振，正在積極討論接演N台新劇，由GTist製作的電視劇作品《Trunk》，而根據韓媒體《TVDaily》的採訪，也確認了兩位演員近期與製作團隊見面，並共同討論出演進行的相關事宜。《Trunk》將是孔劉拍攝的第三部Netflix作品，前兩部作品也都讓全球觀眾們相當矚目，徐玄振則是第一次躍上OTT平台的原創作品，觀眾們也非常期待她與孔劉的搭檔。



《Trunk》是一部愛情劇作品，改編自金麗玲的同名原著小說，描述一個代理公司NM，它所提供的服務是能夠讓你與心目中的配偶步入婚姻生活，提供特定期間的婚姻，而在NM公司又發生了什麼故事？徐玄振劇中的角色盧仁智，雖然是不婚主義者，她的職業卻諷刺地擔任婚姻相關NM公司的次長，而孔劉則是飾演一位音樂製作人韓正元，他深信世界上所有的婚姻都是欺騙。



由《我們的藍調時光》《步步驚心：麗》《沒關係是愛情啊》等手法相當細膩描述內心的金圭泰導演執導，劇本則由史劇《花郎》的朴恩英作家執筆。

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