迷妹們，你們是不是都做過同一個夢，那就是嫁給自己的本命???

近期，號稱最強「AI」的「ChatGPT」風靡全球，作為一個聊天機器人，ChatGPT能夠和用戶進行多輪次對話，只要你提問，它都會給出答案。 「臉蛋天才」車銀優擁有無數迷妹，於是就有人提問「ChatGPT」要如何才能嫁給車銀優。

「ChatGPT」給出的答案很值得深思。 「ChatGPT」回答稱：車銀優是韓國的演員，目前未婚。 此外，不存在和車銀優結婚的方法，婚姻是個人的自由選擇，和誰結婚是當事人自我判斷之後所做的決定。 若和車銀優有緣的話，最重要的是要考慮到對方的心情和狀況，真心對待、尊重他才對。 還有，作為車銀優的粉絲，應該尊重他的演技和人品，為他應援。 有沒有被「ChatGPT」的語言組織的邏輯性給驚豔到？



정신 차리게 하는 ai의 말, ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/QCnzfd8QwL — francetracny (@francetracny) February 20, 2023

車銀優憑藉熱播韓劇《我的ID是江南美人》聚集了超人氣，之後的一部《女神降臨》更是紅透半邊天，超讚臉蛋+可圈可點的演技為他在影視劇圈殺出一片天地。 車銀優主演的電視劇《ISLAND》Part.2即將於2月24日開播，他在劇中飾演的一心守護女主角元美湖（李多熙 飾）的驅魔師約翰（車銀優飾）在上半部慘到極點，好不容易找到失散多年的親哥哥，卻因其被情炎鬼附身，不得已親手殺掉哥哥。 Part.2預告裡的約翰化悲憤為力量，放言：於公，救下元美瑚。 於私，復仇、就算我的神收回啟示，我也要守護我的人！



아일랜드 파트2 메인 예고 요하니 컷 pic.twitter.com/F9tyn8ayh5 — 미지 (@mzfnx) February 14, 2023

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