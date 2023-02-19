《木偶的季節》木偶的桌子被扔了！都教授強勢回歸、堅決不走，留給木偶的時間只剩7天（EP.7）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第7集裡，死過一次的都教授重回陽間，如果他不肯讓出身體，木偶尋求解脫的計劃就要再次泡湯。



*以下包含《木偶的季節》第7集關鍵劇情！



最想見的人

因為韓季節急於救人時的呼喚，都鎮宇從黃泉路上重返人間，代替木偶回到了自己的身體。 都鎮宇對過去42天沒有記憶，逐漸意識到自己死過一次，而且最愛的人是自己、最想見到是未來的自己，決心這一次不論如何都要珍惜生命，把季節當符咒一起活到老。 木偶在陰間聽到這番話又急又氣，卻無可奈何。



站穩腳跟

朴忠成向都鎮宇詢問名單的事，都鎮宇想起上次就是被這名單害死，堅稱名單沒什麼內容，為翻案而裝死偷生40天的朴忠成頓時感到空虛又委屈。 都鎮宇剛復活時不小心得罪了烤肉店老闆一家，再次相遇時老闆對他和季節的醫院破口大罵，都鎮宇為了在居民中間站穩腳感，主動提出免費幫老闆一家體檢; 還丟掉了木偶在醫院的專屬舊木桌，勸季節忘記過往向前看。



韓哲以監控錄像為證據逮捕都鎮宇、質疑他是殺人兇手，都鎮宇意識到這是木偶所為，百口莫辯。 好在玉神的律師幫他找來同一時間另一地點的影像記錄，以不在場證據成功保釋。

限時回歸

都鎮宇身為亡者，49天之內就會靈魂消散肉體腐壞，屆時木偶失去附身之處也就無法獲得雪熙那句「愛你」，99年才等到一次的解脫機會眼看又要泡湯。 角神出主意給季節戴上電子手錶、緊急暗號設為「木偶你快回來」，打算讓季節再次召喚木偶回歸。 這時宗植潛入醫院翻找文件，同一時間來到醫院的季節遇到了計劃外的危險！



下集預告裡，都鎮宇軟磨硬泡求韓季節讓他留在人間，季節並不喜歡他、也知道他其實不喜歡自己，只能回應道：「我沒有幫你的資格。」 季節從回收中心找回木偶的桌子，大喊：「木偶，你快回來啊！」這次出現在她面前的，究竟是都鎮宇還是木偶呢？《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看！



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