全智賢也逃不過！手機殼驚現「可愛卡通貼紙」疑是兒子傑作，成功步上「女兒奴」劉在錫後塵

全智賢今日上午從韓國仁川機場出發，飛赴倫敦參加時裝周活動，在機場接受記者拍照時被發現了手機殼上十分有愛的小細節~

全智賢一如既往帥氣出場，熱情地同記者們打招呼，還不忘比心加wink，看起來心情大好。 全智賢幾乎素顏出鏡，寬鬆的便服和惱人的大風都無法掩蓋天生美人的風采：



전지현 출국

손하트에 윙크까지 ㅋㅋㅋㅋㅋ 완전 아이돌이세요♡♡ pic.twitter.com/rbZDtsUhKJ — 전지현 쓸데없는 정보봇 (@gianna_useless) February 19, 2023

這時有網友發現亮點：全智賢的黑色手機殼背面有一塊綠綠的東西，細看原來是Pokémon的妙蛙種子貼紙！全智賢在2016和2018年先後生下兩個兒子，今年分別是7歲和5歲、正是精力旺盛的年紀，看來就算是國際韓流巨星全智賢，也逃不過小孩愛意滿滿的「貼紙攻擊」啊XD



전지현도 아들의 포켓몬 스티커를 피할 수 없었던 건에 대하여.jpg pic.twitter.com/ZMJUh4fukj — 올리 (@mslajh_) February 19, 2023

令人想起劉在錫的手機殼也一度因貼滿貼紙而引起關註。 劉在錫在《Running Man》跟吃到的池錫辰達視訊通話時，貼滿手機背面的貼紙就被鏡頭拍得清清楚楚。 網友猜測這是KBS2動畫《Catch！ Teenieping》裡的卡通人物，因為劉在錫曾在綜藝節目《Play You》裡透露羅恩很喜歡動畫，猜測手機殼是劉在錫女兒羅恩的傑作。



後來劉在錫和池錫辰一起到金鍾國家做客時表示，是羅恩要求「爸爸貼在這裡」，於是親手貼上XD劉在錫不停地說：「羅恩真的太可愛！真的太可愛！」女兒奴模樣展露無遺，調侃 還池錫辰：「你就貼海苔吧！」XD



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