李敏鎬《柏青哥2》開拍在即，前往加拿大超市瘋狂掃貨、展現長期求生決心！回住處立即癱倒XD丁一宇：「去移民嗎？」

李敏鎬昨日（17日）飛赴加拿大，為Apple TV+劇集《柏青哥》第二季的拍攝做準備。 落地後第一件事竟是跑去超市大採購！XD

李敏鎬出發前通過IG分享自拍表示「會好好回來的」，剛抵達加拿大就立即繼續更新，接連PO出多張在超市大採購的照片，留言道：「超市掃貨。」 帥氣面孔被帽子和口罩遮住，長腿依舊引人矚目：







李敏鎬的小推車一開始空蕩蕩，不一會就裝滿各種生活用品，似乎還對居家美化花盆產生興趣XD





接著回到住處，李敏鎬把本日戰利品一袋一袋擺滿整張長桌，留言說：「在加拿大求生。」





接著就癱倒在沙發上，累到眼睛都不想睜開了~演員丁一宇留言問「去移民了嗎？」 收穫進兩千網友點讚XD





李敏鎬主演的《柏青哥》改編自美籍韓裔作家李玟真的同名小說，用四代人的故事講述移民日本的朝鮮家庭所面臨的差別待遇與自我認同議題，第一季開播後憑精良的製作和厚重的信息獲得全球觀眾和專業人士的好評。 李敏鎬飾演女主角年少時愛上的富商「高漢水」，這段禁忌之戀徹底改變了她的一生。





《柏青哥》去年公開第一季時李敏鎬正忙於下一部作品《問問星星吧》，經歷長達一年的拍攝後，終於在今年2月7日殺青。 這部劇除李敏鎬還有孔曉振、吳正世、韓智恩主演，由《雖然是精神病但沒關係》《愛在大都會》導演朴信宇執導、《Pasta》《嫉妒的化身》編劇徐淑香執筆，預計3月就會與觀眾見面啦！





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