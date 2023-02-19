STAYC朴蒔恩與知名歌手父親朴南正一起cover新歌〈Teddy Bear〉：「爸爸女團舞跳得也太好了吧～！」

有這樣可以一起唱跳的爸爸，感覺好幸福啊～！這對父女檔真的太可愛了。（8090年代最紅的唱跳男歌手）

人氣女團 STAYC 在本週推出了新歌〈Teddy Bear〉（泰迪熊），從去年底發行的日文單曲〈POPPY〉，成功營造出調皮可愛的風格形象，延續這股風潮，能否在今年帶起這股熊熊可愛風呢～！？



▼〈Teddy Bear〉MV：



女團 STAYC 更邀請到了成員朴蒔恩的爸爸朴南政，一起cover新歌〈Teddy Bear〉，新一代的粉絲可能不太認識他，但他可是80～90年代知名的唱跳歌手朴南政。

朴南政掌握著每個拍子的細節，甚至比女兒還會扭～！XD 雖然戴著口罩，卻能感受他充滿愉悅的表情在努力的cover，一點都不輸給現役偶像的舞技，讓網友們相當佩服。



朴南政也曾說過，我的目標是獲得「朴蒔恩的父親」的稱號，而不是聽到「朴南政的女兒」，表達出了爸爸希望女兒大紅大紫的心願。



▼他非常出名的舞步，到現在還是人人模仿的經典手部動作：



▼也曾和Super Junior一起表演致敬的歷代級歌手：



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