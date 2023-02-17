聽到組名叫「下午2點」！曹圭賢馬上對朴載範喊：「哦！2PM」還比手勢，一旁的李起光也大笑 XD

JTBC新綜藝《Peak Time》是已經作爲偶像出道的組合們再次參加了生存競賽，節目在15日首播。

主持人李昇基登上舞台表示：「現在大家不能說出隊名了，得放下粉絲團、所屬公司、隊名等，只憑實力決勝負。」接著補充說：「如果進入決賽舞台前6名，到時候可以堂堂正正地公開隊名，最終奪冠的隊伍將獲得3億韓元的冠軍獎金。」



對此，評審朴載範開玩笑說：「我原以爲是1億韓元，沒想到是3億韓元？我以前也被停止活動了，可以參加嗎？」曹圭賢也回他：「年紀太大了！」引發了笑聲。



當「14點」組合登場時並自我介紹：「我們是《Peak Time》的下午2點，14點！」曹圭賢向朴載範大喊：「哦！2PM！」對此，朴載範面帶尷尬的微笑回：「很好！很好！」李起光笑得超大聲，而 Tiffany 則說：「突然聽到很久違的話！」

제이팍 앞에서 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 맙소사 ㅋㅋ 그거 듣고 제일 좋아하는 기광이 ㅌㅋㅋㅋ pic.twitter.com/jDWfU99m9w — Night Wave (@Deep_night_sea) February 15, 2023

朴載範在2008年以2PM出道，但因練習生時期在個人網站發表的言論而引起社會之間的輿論，最終退團。他在2013年成立獨立廠牌AOMG，同時擔任製作人、歌手、rapper、舞者，作為全方位藝人活動。去年他 AOMG、H1GHR MUSIC 辭去代表職務，並成立新公司 MORE VISION ，還推出了燒酒品牌。



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