听到组名叫「下午2点」！曹圭贤马上对朴载范喊：「哦！2PM」还比手势，一旁的李起光也大笑 XD

JTBC新综艺《Peak Time》是已经作爲偶像出道的组合们再次参加了生存竞赛，节目在15日首播。

主持人李升基登上舞台表示：「现在大家不能说出队名了，得放下粉丝团、所属公司、队名等，只凭实力决胜负。」接著补充说：「如果进入决赛舞台前6名，到时候可以堂堂正正地公开队名，最终夺冠的队伍将获得3亿韩元的冠军奖金。」



对此，评审朴载范开玩笑说：「我原以爲是1亿韩元，没想到是3亿韩元？我以前也被停止活动了，可以参加吗？」曹圭贤也回他：「年纪太大了！」引发了笑声。



当「14点」组合登场时并自我介绍：「我们是《Peak Time》的下午2点，14点！」曹圭贤向朴载范大喊：「哦！2PM！」对此，朴载范面带尴尬的微笑回：「很好！很好！」李起光笑得超大声，而 Tiffany 则说：「突然听到很久违的话！」

제이팍 앞에서 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 맙소사 ㅋㅋ 그거 듣고 제일 좋아하는 기광이 ㅌㅋㅋㅋ pic.twitter.com/jDWfU99m9w — Night Wave (@Deep_night_sea) February 15, 2023

朴载范在2008年以2PM出道，但因练习生时期在个人网站发表的言论而引起社会之间的舆论，最终退团。他在2013年成立独立厂牌AOMG，同时担任制作人、歌手、rapper、舞者，作为全方位艺人活动。去年他 AOMG、H1GHR MUSIC 辞去代表职务，并成立新公司 MORE VISION ，还推出了烧酒品牌。



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