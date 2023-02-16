「以德報怨」？ 李秀滿間接回應SM執行長李成秀連串爆料：念及「亡妻侄子」情分，不追究法律責任

面對侄子的一連串爆料，李秀滿表示雖然完全可以追究法律責任，但念及亡妻侄子的顏面，並不打算追究。

今日上午，SM娛樂現任執行長、李秀滿侄子李成秀發佈影片控訴李秀滿14項有損公司經營的行徑，包括逃稅、海外圈錢、向青少年散播不良影響等等，消息一出令全網震驚。

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隨後，李秀滿身邊人士、社內律師趙炳奎副社長透露了李秀滿的態度：「雖然有很多地方可以追究李成秀的法律責任，但李秀滿阻攔了。」

趙律師表示，李秀滿自從SM經營權爆發糾紛以來經常感慨：李成秀是亡妻的侄子，從他4歲看著長大、20歲進公司和我一起工作，成長在父親當牧師的基督教家庭，是一個善良的人，對此十分心痛。



李成秀在爆料影片中指出，李秀滿的「罪行」包括：利用海外皮包公司逃稅、修改合約結構變相提高盈利抽成、意圖建立大麻合法化的海外賭場、在全球建立「李秀滿World」持續圈錢等等。 李成秀表示公司內部人士已多次勸阻，但李秀滿一意孤行，無奈之下只好公開經營內幕，希望盡力守護SM娛樂的榮譽及Kpop在全世界的正面影響。



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