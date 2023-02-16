姜丹尼尔首次香港巡唱：2/21公开售票！福利满满不容错过～

大家记得日子买票啦！
姜丹尼尔自从宣布将於3月29日晚上8时，假座九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL举行
为了回馈乐迷的热情厚爱，姜丹尼尔就特别为香港的DANITY（姜丹尼尔粉丝称号）准备了丰富的购票福利。当中既有GROUP PHOTOS团体合照福利，可以让粉丝们跟姜丹尼尔一起合照，为他第一次来到香港举行个人演出，留下最有纪念价值的美好回忆。另外，观众也有机会获得SEND OFF的接送福利、香港场专属的SIGNED POSTCARD，以及最独一无二的SIGNED POLAROID姜丹尼尔签名拍立得，不同票价能够获得福利的名额也有不同，而$1,680门票可以抽中的福利名额也自然较多。不过，姜丹尼尔为了照顾每一位到场支持他的DANITY，他更特别为全场观众准备了巡演的OFFICIAL POSTER官方海报，保证人人有份，满载而归。
为了不要错过购票机会，歌迷们请记下2月21日这个重要日子，早上10时
最近姜丹尼尔除了忙於曼彻斯特、伦敦、巴黎、柏林等多站的巡回演出，他的音乐也没有停下来，最近便跟著名音乐人220 Kid和Willim一起制作了英文歌《LOOK WHERE WE ARE》。姜丹尼尔利用其独特的沉厚声线和份外投入的感情，配合202 Kid和Willim驾轻就熟的EDM混音制作，产生了微炒的化学作用，令人一听便难以忘记。不知道在香场的巡演上，姜丹尼尔有没有机会现场献唱这首新歌呢？如希望知道更多
日期：2023年3月29日（星期三）
时间：晚上8时正
场地：九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL
票价：港币 $1,680 / $1,280 / $880
售票时间：2023年2月21日（星期二）早上10时
售票平台：HK TICKETING快达票
订票网站：WWW.HKTICKETING.COM
订票热线： 31 288 288
粉丝福利：
$1,680门票：SEND OFF（接送）250名 、GROUP PHOTOS（团体合照）160名、SIGNED POSTCARD（签名明信片）70名及SIGNED POLAROID（签名拍立得）20名。
$1,280门票：SEND OFF（接送）35名 、GROUP PHOTOS（团体合照）40名及SIGNED POSTCARD（签名明信片）20名。
$880门票：SEND OFF（接送）15名及 SIGNED POSTCARD（签名明信片）10名。
全场观众均可获得OFFICIAL POSTER（官方海报）乙张。
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