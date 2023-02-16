姜丹尼尔首次香港巡唱：2/21公开售票！福利满满不容错过～

大家记得日子买票啦！

姜丹尼尔自从宣布将於3月29日晚上8时，假座九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL举行 香港站巡唱后，不少乐迷已急不及待查询票价、售票日期和福利等相关资料。主办单位香港乐腾演艺文化有限公司因而在今天正式公布有关的一切资讯，希望一众Kpop迷能作好准备。

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为了回馈乐迷的热情厚爱，姜丹尼尔就特别为香港的DANITY（姜丹尼尔粉丝称号）准备了丰富的购票福利。当中既有GROUP PHOTOS团体合照福利，可以让粉丝们跟姜丹尼尔一起合照，为他第一次来到香港举行个人演出，留下最有纪念价值的美好回忆。另外，观众也有机会获得SEND OFF的接送福利、香港场专属的SIGNED POSTCARD，以及最独一无二的SIGNED POLAROID姜丹尼尔签名拍立得，不同票价能够获得福利的名额也有不同，而$1,680门票可以抽中的福利名额也自然较多。不过，姜丹尼尔为了照顾每一位到场支持他的DANITY，他更特别为全场观众准备了巡演的OFFICIAL POSTER官方海报，保证人人有份，满载而归。



为了不要错过购票机会，歌迷们请记下2月21日这个重要日子，早上10时 门票就会在HK TICKETING快达票公开发售。票价分为：$1,680、$1,280、$880，相关福利和名额可参考附图。想为姜丹尼尔的第一次香港个人演出，留下美好回忆，就要为公开售票作好准备。

最近姜丹尼尔除了忙於曼彻斯特、伦敦、巴黎、柏林等多站的巡回演出，他的音乐也没有停下来，最近便跟著名音乐人220 Kid和Willim一起制作了英文歌《LOOK WHERE WE ARE》。姜丹尼尔利用其独特的沉厚声线和份外投入的感情，配合202 Kid和Willim驾轻就熟的EDM混音制作，产生了微炒的化学作用，令人一听便难以忘记。不知道在香场的巡演上，姜丹尼尔有没有机会现场献唱这首新歌呢？如希望知道更多 的相关资讯，请继续留意主办及协办单位的微博、FB和IG更新，以及新闻公布。





日期：2023年3月29日（星期三）

时间：晚上8时正

场地：九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL

票价：港币 $1,680 / $1,280 / $880

售票时间：2023年2月21日（星期二）早上10时

售票平台：HK TICKETING快达票

订票网站：WWW.HKTICKETING.COM

订票热线： 31 288 288

粉丝福利：

$1,680门票：SEND OFF（接送）250名 、GROUP PHOTOS（团体合照）160名、SIGNED POSTCARD（签名明信片）70名及SIGNED POLAROID（签名拍立得）20名。

$1,280门票：SEND OFF（接送）35名 、GROUP PHOTOS（团体合照）40名及SIGNED POSTCARD（签名明信片）20名。

$880门票：SEND OFF（接送）15名及 SIGNED POSTCARD（签名明信片）10名。

全场观众均可获得OFFICIAL POSTER（官方海报）乙张。

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