《浪漫速成班》最新兩集結尾讓人看了好想哭又超心動！網：「兩邊不同意義上的坦白，需要多大的勇氣」

（雷）大家也跟我一樣，上週追得很揪心嗎～！？嗚嗚…

說到近期最熱門的on檔韓劇，那就不得不提鄭敬淏與全道嬿攜手主演的 tvN《浪漫速成班》了，尤其是上週末的結尾，真真正正的觸動了觀眾們的心，引發了網友們的熱烈討論。



＊EP.9-10完整劇透：《浪漫速成班》不是夢這不是夢！鄭敬淏單向告白－朦朧中接吻－否定心動再得知全道嬿單身真相！



EP.9中，崔直說（鄭敬淏 飾）特別一對一指導南海伊（盧允瑞 飾）課業被發現，南行善（全道嬿 飾）更被散播不實謠言，被說成是色誘講師的已婚女。



而在升學講座上，南行善持續被謠言所攻擊，崔直說則否認了謠言，並坦白兼告白地說：「當家教是我主動提出，動心的也是我，不是她（主動的），她只把我視為老師，一廂情願的人是我，因為我配不上她的好，



她是個非常溫暖又耀眼奪目的人，是我單方面喜歡她，所以請不要妄加議論。」真摯誠懇的模樣，不只打動了南行善，也打動了我們啊！！！PS：鄭敬淏唸這段台詞時，低沉又溫柔的聲音，真的太迷人了～。



而EP.10的最後，當崔直說被直播主（李相二 特別出演）糾纏時，海伊出面澄清：「那不是緋聞（醜聞），因為我媽…其實…不是我的生母，她是我阿姨，她還未婚，所以這不是緋聞（醜聞），而是戀情（羅曼史）。」



一直視南行善為媽媽的海伊，說出了真相，不論是崔直說為愛前進的勇氣，還是海伊出面說出秘密、鼓勵南行善追愛的勇氣，都讓人相當感動，大家覺得如何呢？

當然，這甜到掉牙的彩蛋，也值得一再回顧！！！喝醉了的崔直說以為是在做夢：「讓我當一次壞人吧，反正是在我夢裡。」

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