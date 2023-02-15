《浪漫速成班》最新两集结尾让人看了好想哭又超心动！网：「两边不同意义上的坦白，需要多大的勇气」

（雷）大家也跟我一样，上周追得很揪心吗～！？呜呜…

说到近期最热门的on档韩剧，那就不得不提郑敬淏与全道嬿携手主演的 tvN《浪漫速成班》了，尤其是上周末的结尾，真真正正的触动了观众们的心，引发了网友们的热烈讨论。



＊EP.9-10完整剧透：《浪漫速成班》不是梦这不是梦！郑敬淏单向告白－朦胧中接吻－否定心动再得知全道嬿单身真相！



EP.9中，崔直说（郑敬淏 饰）特别一对一指导南海伊（卢允瑞 饰）课业被发现，南行善（全道嬿 饰）更被散播不实谣言，被说成是色诱讲师的已婚女。



而在升学讲座上，南行善持续被谣言所攻击，崔直说则否认了谣言，并坦白兼告白地说：「当家教是我主动提出，动心的也是我，不是她（主动的），她只把我视为老师，一厢情愿的人是我，因为我配不上她的好，



她是个非常温暖又耀眼夺目的人，是我单方面喜欢她，所以请不要妄加议论。」真挚诚恳的模样，不只打动了南行善，也打动了我们啊！！！PS：郑敬淏念这段台词时，低沉又温柔的声音，真的太迷人了～。



而EP.10的最后，当崔直说被直播主（李相二 特别出演）纠缠时，海伊出面澄清：「那不是绯闻（丑闻），因为我妈…其实…不是我的生母，她是我阿姨，她还未婚，所以这不是绯闻（丑闻），而是恋情（罗曼史）。」



一直视南行善为妈妈的海伊，说出了真相，不论是崔直说为爱前进的勇气，还是海伊出面说出秘密、鼓励南行善追爱的勇气，都让人相当感动，大家觉得如何呢？

当然，这甜到掉牙的彩蛋，也值得一再回顾！！！喝醉了的崔直说以为是在做梦：「让我当一次坏人吧，反正是在我梦里。」

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