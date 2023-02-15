《愛情的理解》琴世祿為戲減重7公斤！自曝私下不開車也不穿高跟鞋所以為戲苦練〜

剛播畢的電視劇《愛情的理解》，劇中演出單戀柳演錫的女二琴世祿，直率的個性獲得許多觀眾們的喜愛，最終結局也令人為她心碎。琴世祿為了讓自己看起來更像財閥二世，自費上了高爾夫球課程成功減重7公斤之多！

琴世祿飾演《愛情的理解》劇中朴美京一角，從小含著金湯匙出生，從戀愛到工作都有父母為她照看著，使她的路途一帆風順。而為了看起來更像富家女，琴世祿為此努力運動讓自己減重了7公斤，希望自己的臉看起來輪廓消瘦一點，她笑著表示這是她出生以來第一次這麼瘦，不過電視劇結束後她也胖了6公斤回來，所以算是恢復了自己原本的樣子。



琴世祿表示要演出財閥二世，造型上幫助很大。她表示因為自己沒有開車，平時也因為身高比較高所以不穿高跟鞋，所以在劇中飾演美京的時候這兩點對她來說有點辛苦，劇中的美京穿著高跟鞋，讓琴世祿認為自己走得有些不自然，劇中也有很多美京開車的樣子，她連開車門的樣子都覺得演得有點彆扭。



所以琴世祿為此特別買了三雙高跟鞋，每天都穿到拍攝現場去，希望能越走越自然，更刻意練習開車門坐上車的動作，劇中還有打高爾夫球以及溜冰的場面，琴世祿也都花了時間特別去練習，因為她認為富二代必須對這些表現出相當熟練的樣子才行，可說是相當敬業。



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