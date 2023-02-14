金希澈Bubble言論被挖，網友感歎：粉絲不曝光是他們講義氣！

Super Junior金希澈在Bubble上的言行引發軒然大波。

前幾日金希澈在直播中情緒激動，不僅狂飆髒話，還提到前隊友強仁，事後遭到不少網友的狙擊。 金希澈通過SNS向民眾道歉，同時仍然表示對「反對校園暴力」的言論不後悔。

這件事情還未平息，韓網上又挖出金希澈在Bubble的粗暴言論，又一次引發了網友和粉絲的關注。 Bubble是韓國推出的付費粉絲軟件，粉絲可以享受自己與本命間1：1的聊天體驗，而對明星來說則是群聯一般的存在。

韓國網友在theqoo上爆料稱，金希澈的Bubble如同垃圾桶，他不僅會飆髒話，還會放自己的各種生活照，絲毫不在乎愛豆形象。 甚至本次遭到罵聲的直播發言，在Bubble發言面前，也只是小巫見大巫。網友截取了金希澈Bubble的聊天紀錄，他上傳了一張自己站在「韓國館」觀光夜店霓虹燈前的照片，問粉絲們「會有（像我這樣）宣傳小時候去過的夜店的愛豆嗎？」 ，面對粉絲「今天也去夜店」的問題，他毫不掩飾的回答：「這裡的服務生真的太有良心了，他讓我邊喝啤酒邊回憶過去，還告訴我裡面只有3桌客人，全都是男客人。 我差點就成了在夜店開粉絲見面會的1號藝人。 有人問我為什麼要告訴粉絲自己去夜店，我想告訴大家，我的粉絲裡也有去夜店、喝酒的人啊，那裡又不是非法場所。 如果覺得我喝酒、去夜店玩等等让你XXX覺得不爽，你完全可以不訂閱Bubble啊，本來這個世界就夠讓人窒息的了，能不能活得輕鬆點？ 我要是真做些什麼不好的事情，可能不會放在Bubble裡啊。」因為經常使用到「JONNA」、「C8」等詞彙，有國外粉絲很好奇這到底是什麼意思，金希澈就解釋「JONNA」是「very（非常）X4」（實際上也是髒話的一種）。



나이트도 가고 술도 마시고 잘 노네 pic.twitter.com/m2Jh58aGSR — francetracny (@francetracny) February 14, 2023

金希澈經常在Bubble上向粉絲們分享私生活照片，其中大部分都是夜店玩樂或喝酒照，粉絲們知曉他是個酒鬼，連送的生日蛋糕都做成了酒瓶的模樣。 其實已經有不少人開始擔心金希澈的行為，若不是粉絲講義氣，他的言行可能很早就被曝光了。 然而金希澈本人卻表示他這種行為從未受到過公司的指責，或許這就是他並未產生「我有問題」的想法的根源之所在吧，於是有粉絲寫郵件給SM娛樂，希望公司可以管管他，不要再放任他在網路上做出不符合公眾人物的行為。



술병 생일 케이크 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/K21VtMEtto — francetracny (@francetracny) February 14, 2023

對於金希澈在Bubble的言論，網友們也有話要說，部分人認為：「愛豆也是人，髒話可能只是口頭禪，沒有惡意」、「成年人為什麼不能罵髒話、去夜店？」、「這樣的愛豆會讓我覺得很真實」等。也有不少人覺得：「Bubble上還有很多未成年粉絲，身為愛豆應該謹言慎行」、「希望今後HYBE好好管管他」等。

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