金鍾國遭遇運動勁敵！車太鉉侄子突襲來訪、大秀肌肉及高難度健身動作，金鍾國自歎不如：「我沒什麼可教你了！」

原來不止車太鉉是「金鐘國剋星」，就連車太鉉的侄子都是啊XD

金鍾國YouTube頻道的「龍年兄弟」第二期請到了意外來賓，就是車太鉉所在小區某位大哥的兒子、純圈外人「道賢」。 據說這位17歲的少年十分熱衷健身，前不久來車太鉉家串門時，大嫂突然cue道賢展示運動，令車太鉉一頭霧水、連忙阻攔。 但沒想到道賢竟不拒絕，一邊念叨「這怎麼展示啊」一邊站了起來，真的表演了難度相當高的健身動作！就是《原罪犯》裡劉智泰做的那個：



更搞笑的是，道賢一聽說有機會來金鍾國家開心得立即動身、完全不介意公開露臉，於是被臨時叫來一起錄節目，美其名曰指導健身XD等待期間好友們開始吐槽金鍾國，車太鉉：「金鍾國在健身的孩子們當中是神一樣的存在啊！」張赫：「他就跟《X戰警》裡的萬磁王一樣，天天跟鐵塊一起生活。 」



很快道賢來到金鍾國家，自我介紹說做了3年徒手健身，還主動脫掉上衣秀出健碩肌肉，讓叔叔們全部震驚了！金鍾國面露驚喜的神色：「真的是徒手健身練出來的嗎？」



道賢先後展示了兩個一般人難以做到的健身動作，金鍾國激動得用手機從各個角度狂拍XD對運動頗有自信的叔叔們紛紛開始挑戰，張赫還勉強做到一些，但公認的健身達人金鍾國居然完全不行，一趴到地上就絲毫動彈不得！金鍾國認輸：「 道賢啊，我沒什麼可教你了，你就繼續練吧！比起肌肉外形，這孩子更側重機能方面呢！」



臨走時道賢說自己是2006年出生、夢想當作家，金鍾國感慨：「在我拿三大台大獎的時候出生的啊！下次有新技術時再聯絡我哦！」還鼓勵他將來寫劇本給叔叔們演，氣氛超有愛XD



網友們都被和睦又有趣的氣氛逗笑：「在叔叔們面前秀才藝的道賢太可愛啦，下次一起到健身房錄節目吧，介紹適合青少年的運動」、「去明星舅舅的朋友家表演必殺技之後立即退場，也太搞笑kkk」、「車太鉉侄子好強，做拇指伏地挺身的張赫也好強」、「車太鉉超努力在炫耀朋友的兒子，都不是他自己的兒子啊喂kkk」、「 仿佛在現場看他們聊天一樣，每個人都好有趣啊」。



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