金钟国遭遇运动劲敌！车太铉侄子突袭来访、大秀肌肉及高难度健身动作，金钟国自叹不如：「我没什么可教你了！」

原来不止车太铉是「金钟国克星」，就连车太铉的侄子都是啊XD

金钟国YouTube频道的「龙年兄弟」第二期请到了意外来宾，就是车太铉所在小区某位大哥的儿子、纯圈外人「道贤」。 据说这位17岁的少年十分热衷健身，前不久来车太铉家串门时，大嫂突然cue道贤展示运动，令车太铉一头雾水、连忙阻拦。 但没想到道贤竟不拒绝，一边念叨「这怎么展示啊」一边站了起来，真的表演了难度相当高的健身动作！就是《原罪犯》里刘智泰做的那个：



更搞笑的是，道贤一听说有机会来金钟国家开心得立即动身、完全不介意公开露脸，於是被临时叫来一起录节目，美其名曰指导健身XD等待期间好友们开始吐槽金钟国，车太铉：「金钟国在健身的孩子们当中是神一样的存在啊！」张赫：「他就跟《X战警》里的万磁王一样，天天跟铁块一起生活。 」



很快道贤来到金钟国家，自我介绍说做了3年徒手健身，还主动脱掉上衣秀出健硕肌肉，让叔叔们全部震惊了！金钟国面露惊喜的神色：「真的是徒手健身练出来的吗？」



道贤先后展示了两个一般人难以做到的健身动作，金钟国激动得用手机从各个角度狂拍XD对运动颇有自信的叔叔们纷纷开始挑战，张赫还勉强做到一些，但公认的健身达人金钟国居然完全不行，一趴到地上就丝毫动弹不得！金钟国认输：「 道贤啊，我没什么可教你了，你就继续练吧！比起肌肉外形，这孩子更侧重机能方面呢！」



临走时道贤说自己是2006年出生、梦想当作家，金钟国感慨：「在我拿三大台大奖的时候出生的啊！下次有新技术时再联络我哦！」还鼓励他将来写剧本给叔叔们演，气氛超有爱XD



网友们都被和睦又有趣的气氛逗笑：「在叔叔们面前秀才艺的道贤太可爱啦，下次一起到健身房录节目吧，介绍适合青少年的运动」、「去明星舅舅的朋友家表演必杀技之后立即退场，也太搞笑kkk」、「车太铉侄子好强，做拇指伏地挺身的张赫也好强」、「车太铉超努力在炫耀朋友的儿子，都不是他自己的儿子啊喂kkk」、「 仿佛在现场看他们聊天一样，每个人都好有趣啊」。



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