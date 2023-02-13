史上最慌忙的末放ENDING？NCT 127結尾全員火速直奔鏡頭前搶鏡，互遮臉＋狂跳只怕拍不到！

結尾超級可愛又溫暖～

最近NCT 127對粉絲的暖心舉動，引起許多討論。目前正在宣傳新專輯《Ay－Yo》的他們，登上音樂節目表演打歌舞台，獲得《人氣歌謠》一位，讓台下粉絲超激動！除了獲得一位，最近他們更因為可愛的Ending而掀起討論。



在專輯宣傳進入最後階段，他們也把握在舞台的每個時刻。在音樂節目《人氣歌謠》的ending中，團員們說好要擠進畫面裡，在表演結束後不顧形象也要衝進畫面中！



nct 127 cutest ending fairies :( pic.twitter.com/WlWzTg1qiD — ㅎ (@Ieemarkees) February 12, 2023

最後留下了可愛的ending，大家衝得飛快、速度超驚人！而且還互相遮住彼此的臉想搶鏡頭，其中泰容因為在最後面怕畫面拍不到，慌忙的蹦跳更讓粉絲直呼「超可愛！」、「跳來跳去超好笑呀」



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