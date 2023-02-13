史上最慌忙的末放ENDING？NCT 127结尾全员火速直奔镜头前抢镜，互遮脸＋狂跳只怕拍不到！

结尾超级可爱又温暖～

最近NCT 127对粉丝的暖心举动，引起许多讨论。目前正在宣传新专辑《Ay－Yo》的他们，登上音乐节目表演打歌舞台，获得《人气歌谣》一位，让台下粉丝超激动！除了获得一位，最近他们更因为可爱的Ending而掀起讨论。



在专辑宣传进入最后阶段，他们也把握在舞台的每个时刻。在音乐节目《人气歌谣》的ending中，团员们说好要挤进画面里，在表演结束后不顾形象也要冲进画面中！



nct 127 cutest ending fairies :( pic.twitter.com/WlWzTg1qiD — ㅎ (@Ieemarkees) February 12, 2023

最后留下了可爱的ending，大家冲得飞快、速度超惊人！而且还互相遮住彼此的脸想抢镜头，其中泰容因为在最后面怕画面拍不到，慌忙的蹦跳更让粉丝直呼「超可爱！」、「跳来跳去超好笑呀」



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