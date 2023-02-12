宋仲基、李光洙好友關係成為過去式？公布再婚後兩人冷互動讓網友起疑

宋仲基、李光洙好友關係成為過去式？公布再婚後兩人冷互動讓網友起疑

明星   2023年2月12日   星期日16:25   Lorrie  

（封面圖源：IG@hi_songjoongki、IG@masijacoke850714）

許多人都好奇兩人如今的關係！

韓國頂流男演員宋仲基一連幾個月投下震撼彈，在去年底宣布將和英國演員Katy結婚，本月又公開表示已經懷孕，速度之快讓大眾瞠目結舌。

在公布婚訊後，宋仲基身邊的親友反應也成為關注焦點。當宋仲基的父母被問及兒子再婚消息時，僅表示「沒什麼好說的」，相較過去和宋慧喬結婚時，兩老熱烈的開心回應，差別顯而易見，而和昔日的圈內好友－李光洙的關係也開始讓人起疑。

最近大家也悄悄發現，宋仲基和圈內好友李光洙似乎不再互動，作為節目《Running Man》的元老級班底，過去的好交情令人稱羨，幕前幕後都黏在一起，然而這次宋仲基再婚，李光洙方卻十分安靜，不禁讓人懷疑「兩人的好友關係已結束？」

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