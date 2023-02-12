《木偶的季節》木偶假扮都教授遭遇重重考驗！季節為救人召喚振宇回歸，這次睜開眼的究竟是誰？ （EP.6）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第6集裡，木偶假裝恢復記憶，但畢竟對醫療一無所知，露餡也只是早晚的事......



*以下包含《木偶的季節》第6集關鍵劇情！



「千萬不要說那句話」

季節叫木偶「消失」，木偶居然真的回到了陰間！季節見他倒地不醒大驚失色，哭著做CPR叫他回來，木偶於是又回到陽間XD「死而復生」的木偶經不起折騰，叮囑季節再也不要叫他消失。



熟讀日記本

玉神和角神開導木偶，假扮都振宇就能獲得季節的愛從而避免消失、獲得解脫，木偶決定就這麼辦，立即找來都振宇的日記開始背誦。 太貞元不信都振宇恢復記憶，要求和他約會一天，木偶在玉神請來的醫生們幫助下順利過關。 但是，就在木偶以為讀完所有日記時，沒人發現那頁重要的醫療名單悄悄滑落到桌底。



都教授的記憶

朴忠成通過鄭伊登得知都振宇在季節的醫院，向她說明了體檢結果造假的事。 季節來醫院找陪護急診病人的木偶，沒想到病人突發子癇需要立即手術。 季節以為都振宇已經恢復記憶便叫他一起做手術，對醫療一無所知的木偶慌了神！

季節懷疑木偶沒有恢復記憶，情急之下大喊「都教授快回來」。 木偶立即昏倒，再睜開眼睛時似乎真的切換到都振宇！



下集預告裡木偶回到陰間，復活的（？ ）都振宇則開始和韓季節約會，並揚言季節不會掛念木偶，季節似乎也接受了這一安排。 韓哲查到都振宇涉嫌殺人，都振宇認為這是木偶所為、不打算負責，難道是要坦白木偶的存在嗎？ 《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看！



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