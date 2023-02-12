宋仲基、李光洙好友关系成为过去式？公布再婚后两人冷互动让网友起疑

许多人都好奇两人如今的关系！

韩国顶流男演员宋仲基一连几个月投下震撼弹，在去年底宣布将和英国演员Katy结婚，本月又公开表示已经怀孕，速度之快让大众瞠目结舌。



在公布婚讯后，宋仲基身边的亲友反应也成为关注焦点。当宋仲基的父母被问及儿子再婚消息时，仅表示「没什么好说的」，相较过去和宋慧乔结婚时，两老热烈的开心回应，差别显而易见，而和昔日的圈内好友－李光洙的关系也开始让人起疑。



- Song Jong Ki و Lee Kwang Soo حضروا حفل زفاف صديقهم المقرب Lee Michael في فندق The Shilla Seoul Hotel. pic.twitter.com/bIuStBHI4s — أخبار الدراما الكورية (@Kdramastars1) April 3, 2021

最近大家也悄悄发现，宋仲基和圈内好友李光洙似乎不再互动，作为节目《Running Man》的元老级班底，过去的好交情令人称羡，幕前幕后都黏在一起，然而这次宋仲基再婚，李光洙方却十分安静，不禁让人怀疑「两人的好友关系已结束？」



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