《出差十五夜》首次一個人玩人物問答，「娃娃魚」李東輝連答15題！這是《新西遊記》成員達不到的程度啊 XD

近日公開的《出差十五夜2》由《地下菁英》（Casino）劇組孫錫久、李東輝、孫恩書、金姝怜、李海宇、林炯俊出演。

第二個遊戲是「人物問答」，製作組準備的獎品都是和《地下菁英》劇情有關，包含飯店自助餐餐券、商務艙機票、酒類商場購物券30萬、熱帶水果籃、高爾夫球手套、肉、彩券、金子等等，也成功引起演員們的興趣 XD



但遊戲並沒有那麼容易成功，經歷了幾輪失敗後，李東輝對羅PD說：「我真的很有信心的...可以讓我單挑全場嗎？我真的很會辨識人臉，不論是10人還是20人，讓我一個人來！」最後也說好如果一直沒成功的話，就讓李東輝來挑戰。

經過一次又一次失敗後，獎品只剩下金子，孫錫久就問李東輝：「你自己來嗎？」李東輝也說如果大家希望的話，願意試一試，羅PD也說參加費是CJ商品券30萬元，如果答對15題的話，可以獲得金子和商品券。



結果...李東輝反應超級快，讓羅PD還來不及換圖片緊急喊了「請等一下！」但在第11題的時候失敗，孫錫久又賭上剩下的商品券。進行第二次時，李東輝真的成功連答15題，真的太強啦！



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