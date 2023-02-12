《出差十五夜》首次一个人玩人物问答，「娃娃鱼」李东辉连答15题！这是《新西游记》成员达不到的程度啊 XD

近日公开的《出差十五夜2》由《地下菁英》（Casino）剧组孙锡久、李东辉、孙恩书、金姝怜、李海宇、林炯俊出演。

第二个游戏是「人物问答」，制作组准备的奖品都是和《地下菁英》剧情有关，包含饭店自助餐餐券、商务舱机票、酒类商场购物券30万、热带水果篮、高尔夫球手套、肉、彩券、金子等等，也成功引起演员们的兴趣 XD



但游戏并没有那么容易成功，经历了几轮失败后，李东辉对罗PD说：「我真的很有信心的...可以让我单挑全场吗？我真的很会辨识人脸，不论是10人还是20人，让我一个人来！」最后也说好如果一直没成功的话，就让李东辉来挑战。

经过一次又一次失败后，奖品只剩下金子，孙锡久就问李东辉：「你自己来吗？」李东辉也说如果大家希望的话，愿意试一试，罗PD也说参加费是CJ商品券30万元，如果答对15题的话，可以获得金子和商品券。



结果...李东辉反应超级快，让罗PD还来不及换图片紧急喊了「请等一下！」但在第11题的时候失败，孙锡久又赌上剩下的商品券。进行第二次时，李东辉真的成功连答15题，真的太强啦！



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