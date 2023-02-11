《愛情的理解》懂得昨日的後悔，才有「明日的幸福」！再次相遇的柳演錫與文佳煐重新理解愛情（EP.15 – 16完）

[有雷]《愛情的理解》本週迎來大結局，也創下自身最高收視率。一再錯過的柳演錫以及文佳煐，經過了時間的洗禮，重新相遇之後，是否能夠對愛情有更深入的理解？憶起那些曾經錯過的瞬間，誰又能對自己當時的決定完全沒有後悔？本劇也送上了細膩又圓滿的結局。

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在安秀榮（文佳煐飾）調職到另一家分行的當天，她卻人間蒸發，原來已悄悄留下了辭呈不告而別，河常秀（柳演錫飾）撥打她的電話已是空號，住處也已搬空，令常秀相當錯愕。秀榮的前男友鍾賢（鄭家藍飾）同樣也來到昔日住處而撲了空。朴美京（琴世祿飾）則是申請到華盛頓分行工作三年，也告訴同仁們她與常秀已分手。



好友蘇景弼想告訴常秀自己與秀榮的緋聞真相，但常秀始終沒有勇氣聽取當時的錄音檔案。常秀最後終於在秀榮老家統營再度與她相遇，兩人敞開心胸聊了許多，常秀也把自己當作觀光客，與秀榮來一場平凡情侶般的約會。對常秀來說，秀榮是他生命中的變數。最後常秀仍未表明自己的心意，獨自離開了統營回到首爾，那也是兩人的最後一次見面。



四年後在銀行同仁的婚禮上，大家再度相聚了，雖然大家都很好奇安秀榮的近況，但卻沒有人有她的消息。常秀在街上偶遇一個背影貌似秀榮的女子，後來發現自己認錯了人，但卻被路上的一家繪畫咖啡廳所吸引，店名叫做「明日的幸福」，是他所送給秀榮的盆栽的花語意義。他進店晃了一圈，發現店內的風景畫都是他曾與秀榮去過的地方……



常秀調到了新分行，而審核到「明日的幸福」咖啡廳申請貸款的案子，看見了負責人的名字就是安秀榮，兩人就這樣因工作再度相遇了。雖然兩人仍是保持著有禮貌的距離，也不去過問對方，以往心中無法理解的那些部份。取而代之的是兩人腦海中都不約而同浮現過往的選擇，如果當時我在餐廳多等了一下，如果當時我沒撒謊已經與鍾賢交往，如果當時我問了她要不要一起回首爾……



只因為沒能誠實面對自己的心，錯過的那些時間，也讓原本有可能的愛情就這樣越離越遠，兩人對於愛情的理解，能夠更坦承更主動嗎？如果可以，明日的幸福就不遠了。



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