现实比戏剧更夸张！《黑暗荣耀》原型人物含泪回忆「直发器夹烫手臂5分钟」，加害者如今竟是护士、慈善团体资助人

Netflix剧集《黑暗荣耀》播出后引起极大反响，剧中女主读书时被霸凌者用电卷棒烫伤，而现实中的相似案件至少有2件！其中一位受害者近日做客网路节目，勇敢分享了自己的遭遇。

《黑暗荣耀》由金银淑编剧、宋慧乔主演，讲述被校园暴力摧毁身心的女子长大后用尽一生复仇的故事。 剧中高中校霸们以「测试温度」为名用电卷棒烫伤女主手臂和肩膀，留下多处终生无法抹除的疤痕，残忍行径令观众愤慨不已。



后有媒体爆出这段戏有事实原型，即2006年清州某中学的霸凌事件：3名加害者在近一个月期间多次用电卷棒和发夹烫伤、划伤15岁的同级女生金某，但因为是少年法保护对象只受到轻微处罚，且未留下任何前科记录。

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近日，韩国YouTube频道「我们小区Btv」请来了另一位也有相似经历的女生。 （小编：居然还不止一次发生这种事！OMG）今年21岁的「朴星敏」回忆中学时的遭遇，用颤抖的声音说朋友们看过《黑暗荣耀》都觉得跟她很像，她本人则至今都不敢看。

星敏读中学二至三年级时遭到殴打、威胁、用直发器烫伤等霸凌行为，而加害者不仅当年「道歉」时带著笑容、毫无歉意，现在更是慈善团体资助人、考取护士资格证和社会福祉士资格证等等，若无其事地通过SNS分享日常，更让她感到气愤。



星敏表示加害者一开始是索要零钱，后来以星敏弟弟为威胁将她带回家里折磨。 MC们无法理解加害者的想法，星敏也只能猜测：「好像他们只是心情不好，只是不喜欢我。」

电视剧里的文同珢被电卷棒烫伤手臂多处，星敏则是右臂被直发器夹住烧烫长达5分钟、造成2度烧伤，至今仍留有疤痕。 加害者还一个不爽就用叉子刺她全身，手里有什么就用什么丢向她，导致她一度虹膜撕裂。



更可怕的是，加害者还向双方父母撒谎说星敏离家出走、为防自杀让她在自己家住几天，结果就是星敏每次都被带去加害者家里3天之久，被迫和加害者一起上学放学、随时被打，还吃不到饭。 而双方家长都忙於工作一直没有意识到问题，直到伤口脓水渗透衣服才被老师发现通知家长。

因为这些可怕遭遇，星敏有6个月不断做噩梦、只能依靠安眠药入睡，一度觉得要因为困倦而死掉; 在理发室见到直发器也恐惧不已; 就连有人想跟她做朋友，她也不自主地感到怀疑，留下了难以痊愈的后遗症。 读大学时星敏不巧和加害者之一同校，对方竟笑著带朋友们跟她打招呼，而星敏只能气到说不出话。



后来星敏在真正朋友们的陪伴和鼓励下走出阴霾，但大人们总认为她是自作自受，令她十分委屈：「我很想说，我真的没有错啊。」 这也是金银淑编剧想要传递的信息，将剧名定为《The Glory》正是希望为霸凌受害者送上应援。





MC们认为星敏公开经历勇气可嘉，会让加害者们担心恶行曝光而内心煎熬，也建议她放下复仇想法，毕竟戏剧是戏剧，现实中的人应将重心放在让自己过得更好。韩网友也纷纷为星敏应援：「忍不住流泪」、「谢谢你努力活下来」、「加害者居然成为护士和社会福祉士，希望公开身份」、「加害者们颤抖吧，马上就要被人肉出来了」、「永远不想在电视上看到校园霸凌者和酒驾者」。



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