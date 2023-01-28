【K社韓文小百科】還是看劇最爽！《黑暗榮耀》原型事件的處理結果令人氣憤

《黑暗榮耀》中的原型事件處理結果讓民眾們大受衝擊。
《黑暗榮耀》從去年年末一直火到今年，前8集播畢之後大家紛紛期盼著第二部份的上線，好在後半部份已經確定3月10日開播。 《黑暗榮耀》講述的是宋慧喬飾演的女主角文同珢高中時期因為貧窮而遭受到極其殘酷的校園暴力，毀壞的不只是身體，更是精神世界，從此以後她只為復仇而活。 籌備了10多年，文同珢化身復仇女神重新站在了當初的霸凌團體面前，這次要以牙還牙！
金恩淑編劇在刻畫校暴場景時融入了現實生活中的真實事情，那幕用加熱後的捲髮棒燙身體的場景看得人驚心觸目，而這樣殘忍的事情就是來自於17年前的一件校園暴力，事情因為《黑暗榮耀》的開播被挖出，震驚了所有人。 日前，據JTBC新聞報導稱，17年前那群加害者未受到該有的懲罰。 當時作為主使者的國中3年級的女生A某因涉嫌校園暴力被移交法院，最終被判回到家中接受相關機構的觀察，而原因則是霸凌者是一群未成年人，比起送往少年院這種如同「坐牢」的懲罰，交由法務部保護觀察機構定期「監測」更合適，也因為這個原因加害者們未留下任何前科紀錄。
現實遠比藝術作品殘酷，在金恩淑編劇的筆下，《黑暗榮耀》中的文同珢在成年之後奮起復仇，一步一步緊逼曾經的加害者們，看得觀眾們直呼「喬妹太帥了」。
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