《成均館緋聞》主演朴有天、朴敏英、劉亞仁接連引發爭議！韓網友：「這部劇真的無法再重追了」

在2010年播出《成均館緋聞》改編自同名小說，講述發生於朝鮮時代、禁止女人進入成均館的青春四人幫之愛情故事。高收視率加上綜合症級的人氣，朴有天、朴敏英、宋仲基、劉亞仁等4位主演都獲得喜愛。

給觀眾帶來「傳奇電視劇」的他們，在13年後的今天，成爲各種爭議的主人公，最近發表再婚和老婆懷孕消息的宋仲基是唯一沒有爭議的活動。



首先，朴有天在2019年的記者會稱：「絕對沒有吸毒，如果有，就會退出演藝圈。」結果同年7月，因違反毒品管理法被判有期徒刑10個月、緩期2年執行。不僅是毒品，2016年的性醜聞、2021年的女性粉絲和性醜聞也浮出水面，還有雙重合約、貪污等爭議。



而朴敏英則因前男友相關的爭議，形象受到打擊。前男友姜某被懷疑是虛擬貨幣交易所 Bithumb 的實際所有者、隱居的財閥，韓媒還曝光朴敏英的親姐姐被登記爲社外理事。結果在戀愛報導隔天，朴敏英也火速宣布分手，目前姜某因涉嫌瀆職、貪污等被拘留。



8日，劉亞仁涉嫌非法注射異丙酚（牛奶針）給大眾帶來衝擊。TV朝鮮報導：「被稱爲『票房保證支票』的30多歲電影演員A某6日因涉嫌經常注射異丙酚接受警方的調查。在多家醫院經常注射異丙酚的情況被捕捉到。」隨後，UAA方面回應：「劉亞仁最近接受警方關於異丙酚的調查，積極配合所有相關調查，對存在問題的部分將積極予以澄清，很抱歉讓大家擔心了。」



主演接連陷入爭議，也讓韓網友表示是現在很難再重追的電視劇。韓網友：「原作是我非常喜歡的小說...希望能重新拍成電視劇」、「只有真正的成均館大學生活下來了...」、「真的很喜歡具龍河，真是萬幸」、「真的只有宋仲基活下來了」、「反正這部劇是因爲朴有天才看不了的」、「從馬桶開始就丟棄」、「朴敏英爲什麼是連坐制啊？姐姐不是親自介入了嗎？」等等。

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