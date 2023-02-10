《愛情的理解》柳演錫：「雖然出道20年但我還沒40歲喔！」稱《請回答1994》的「七封」是人生轉捩點

演員柳演錫剛結束了《愛情的理解》，而同時也傳出即將與《財閥家的小兒子》會長李星民合作新劇《運氣好的日子》，戲約不斷的他，一向給人溫柔帥氣暖男的形象，其實柳演錫已經是位出道20年的資深演員！不過還不到40歲的他，戲路不受限不斷挑戰自己。

柳演錫在與韓媒體《Sports Chosun》的訪談中談到自己演員生涯的轉捩點，2003年以電影《原罪犯》出道，至今已邁入第20個年頭，連自己都覺得時間過得好快，而他所認為的轉捩點是作品《請回答1994》。他也比較了一下自己以往的作品與最近剛播畢的《愛情的理解》，早期拍攝的作品大多是他暗戀別人的角色，而這次卻是展現「錯過的愛情」以及「無法輕易實現的愛情」。



20年來當然有許多成長，也有一如既往不變的事情。柳演錫提到，不分題材或角色，必須選擇作品的方向性，一開始並非演出愛情劇或善良的角色，應該是喜愛我的人們發現了這些沒看過的部分。演出新的人物時，他西努力讓自己不要害怕或逃避，一定要撐下去，幸好有機會演出了多元的角色與題材，以及話劇作品等。雖然不會刻意找出自己以往的作品來看，但柳演錫也說到被Netflix推播《機智醫生生活》或《陽光先生》的時候，也會很自然的收看。



出道10年的時候柳演錫演出了《請回答1994》，也覺得是自己的轉捩點，很多人從這部作品認識了「七封」柳演錫。而20年來柳演錫從未間斷，不停推出新的作品，他表示自己對於新人物或角色，新的合作夥伴也會相當好奇，所以可能這樣的心情讓他不斷嘗試新的作品演出。3月1日他也有新電影《小汪汪》即將上映，柳演錫覺得若拒絕這部作品的演出就相當於拒絕流浪狗，所以他一定要接拍，他也領養了流浪狗，並對此相當關心，近期也錄製了《動物農場》到相關機構給予協助。



新作品TVING的《運氣好的日子》柳演錫將變身為連鎖殺人魔，他笑說以前演出反派的時候，大家就想看到善良的他，而在《機智醫生生活》及《愛情的理解》也已展現出這樣的形象，於是下一部作品應該有新的改變，於是接演了改編自網路原著漫畫的《運氣好的日子》，希望呈現大家沒見過的樣子。



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