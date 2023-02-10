白珍熙&安宰賢久違回歸電視劇《真的出現了！》就在下月播出，主演還有《黑暗榮耀》空姐、《謝幕》爺爺

由白珍熙、安宰賢主演的KBS 2TV全新週末劇《真的出現了！》，日前已公開劇本研讀現場照，定檔3月播出。

白珍熙在2018年演出《就算死也喜歡》之後，就進入長達5年的休息期未再拍戲，‎長到有觀眾開玩笑她是不是「參軍了」；安宰賢2019年與離婚受到許多紛紛擾擾，在同年底播出的《有瑕疵的人們》之後便再無戲劇作品‎。而今，觀眾很快就能看見白珍熙與安宰賢久違回歸。



《真的出現了！》圍繞著懷有身孕、肚子裡寶寶名「真的」的未婚媽媽，和一名不婚主義男子簽下「假契約」的羅曼史，描述透過懷孕、分娩及育兒成為「復仇者聯盟」的兩家家族橫衝直撞的故事。導演為曾執導《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》韓俊瑞，編劇為人氣之作《公主的男人》趙正珠。

白珍熙飾演網路補教業超級新星秀、國語專業講師「吳延度」，而安宰賢飾演婦產科不孕症專門醫師「孔泰慶」。一個擁有魅力外貌與灑脫性格、一個溫暖但「外酥內軟」。



除了白珍熙與安宰賢，主演還有《黑暗榮耀》「空姐崔惠程」車珠英、《謝幕：樹立而死》「爺爺武珍」鄭義諸，車珠英飾演孔泰慶的初戀、孔燦植（洪耀燮 飾）秘書室長「張世珍」，鄭義諸飾演吳延度前男友兼投資專家「金俊河」。



獨劇現場除了四位主演、導演與編劇，助演群姜富子、洪耀燮、車和娟、金惠玉、金昌完、柳進、李管姬、崔大哲、尹周熙、崔慈慧、金沙權、劉在伊與崔倫齊齊聚一堂。

▼讀本現場影片，主演們在裡頭透露了更多人物設定



《真的出現了！》將接檔《三姐弟要勇敢》於3月首播，不少韓國網友很期待、希望能超越《三姐弟要勇敢》，留言「現在的不怎麼樣，《三姐弟》瘋狂灑狗血」、「聽說是《公主的男人》編劇，希望這次會有趣」、「拜託好好做吧，三姐弟很無聊」。

當然也有網友觀眾焦點放在演員本身，留言「哇，車珠英太漂亮了」、「安宰賢和白珍熙的合作很令人好奇ㅋㅋㅋㅋ」、「白珍熙好久不見很期待」、「兩人很配」、「白珍熙依舊很可愛」、「空姐惠程完全像另一個人」、「惠程好漂亮，希望能大發」、「白珍熙每次演都很像但演暨穩定，希望安宰賢的演技能進步」、「一直關注鄭義諸，很期待」（‎留言均源為此‎）。

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